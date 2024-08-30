Dusan Tadic: Daha fazla gol atabilirdik

Dusan Tadic

Maç hakkında değerlendirmede bulunan Tadic; "Türkiye'nin 30 Ağustos bayramını kutluyorum. Türkiye için çok önemli bir gün. Kolay bir maç değildi. Raklibimiz de iyi iş çıkarmaya çalıştı. İyi de oynadılar. 2. yarıda pozisyonları vardı. Başlarken gol de atabilirlerdi ama biz bulduk farkı ikiye çıkardık. Defansif olarak da iyiydik. Alan ve fırsat vermedik. İlk yarı daha fazla atabileceğimizi hocamız da söyledi. Daha fazla gelişmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.