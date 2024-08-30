Dusan Tadic: Daha fazla gol atabilirdik

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlileri galibiyete götüren gollerden ikisini Dusan Tadic kaydetti. Sırp yıldız karşılaşmanın ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlileri galibiyete götüren gollerden ikisini Dusan Tadic kaydetti. Sırp yıldız karşılaşmanın ardından konuştu.
Maç hakkında değerlendirmede bulunan Tadic; "Türkiye'nin 30 Ağustos bayramını kutluyorum. Türkiye için çok önemli bir gün. Kolay bir maç değildi. Raklibimiz de iyi iş çıkarmaya çalıştı. İyi de oynadılar. 2. yarıda pozisyonları vardı. Başlarken gol de atabilirlerdi ama biz bulduk farkı ikiye çıkardık. Defansif olarak da iyiydik. Alan ve fırsat vermedik. İlk yarı daha fazla atabileceğimizi hocamız da söyledi. Daha fazla gelişmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Attığı aşırtma gol hakkında da konuşan Sırp yıldız; "Kaleci hocamıza hakkını teslim etmek istiyorum. Kaleci ile ilgili çok iyi bilgiler verdi. Öne çıktığını söyledi. Ben de o pozisyonda aşırtma vuruşu denedim. Hem hocamıza ve tüm teknik personele hakkını vermek gerekiyor. En doğru bilgiyi bizlere veriyorlar." sözlerini sarf etti.