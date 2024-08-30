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Galatasaray Zaha'nın yerini onunla dolduracak!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Wilfried Zaha ile yollarını ayıran sarı kırmızılılar, yıldız ismin Lyon'a kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Aslan, Zaha'nın yerini Serie B'nin yıldızıyla dolduracak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 17:56 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 18:21
Galatasaray Zaha’nın yerini onunla dolduracak!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'ye çalım atılarak transfer edilen Wilfried Zaha, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Fildişili yıldızın kiralık transferi konusunda Lyon ile anlaşmaya varan Aslan, Zaha'nın yerini Armand Lauriente ile doldurmak istiyor.

Wilfried Zaha, Galatasaray'da beklenen performansı gösteremedi.Wilfried Zaha, Galatasaray'da beklenen performansı gösteremedi.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre Sarı-Kırmızılılar, İtalya Serie B'de Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi yakın takibe aldı.

Haberde; 25 yaşındaki Fransız kanat için Cim-Bom'un 10 milyon euro nakit + 2 milyon euroluk bonus içeren bir teklif yaptığı belirtildi.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan kanat oyuncusu için de yıllık 2.5 milyon eurodan 4 senelik kontrat önerileceği belirtildi.

Armand Lauriente ile Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgilendi.Armand Lauriente ile Fenerbahçe ve Beşiktaş da ilgilendi.

20 MİLYON EURONUN ALTINA SICAK BAKMIYORLAR

Sassuolo'nun ise oyuncuya Fenerbahçe dahil birçok takımdan gelen ilgi nedeniyle 20 milyon euronun altında bir satışa sıcak bakmadığı ifade edildi.

Transfer için konuşulan rakam 20 milyon euro.Transfer için konuşulan rakam 20 milyon euro.

SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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