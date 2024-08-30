Wilfried Zaha, Galatasaray'da beklenen performansı gösteremedi.



10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre Sarı-Kırmızılılar, İtalya Serie B'de Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi yakın takibe aldı.



Haberde; 25 yaşındaki Fransız kanat için Cim-Bom'un 10 milyon euro nakit + 2 milyon euroluk bonus içeren bir teklif yaptığı belirtildi.



Piyasa değeri 10 milyon euro olan kanat oyuncusu için de yıllık 2.5 milyon eurodan 4 senelik kontrat önerileceği belirtildi.