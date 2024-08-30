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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek takımlar netlik kazandı. 36 takımın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 23:54 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 10:59
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım kesinleşti.

Türkiye'den temsilcimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte tarihte ilk kez yeni bir formatla oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Bu sezona muhteşem bir başlayan ve Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de çıktığı 2 maçta 6 puan toplamıştı. Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılan Kartal, Lugano ile 3-3'ün rövanşında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve adını gruplara yazdırdı.

Gedson FernandesGedson Fernandes

Beşiktaş'ı Avrupa Ligi'nin yeni formatında gruplara taşıyan golleri Ciro Immobile, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih Uçan kaydetti. Taraftarlarıyla büyük bir sinerji oluşturan Kartal artık rakiplerini bekliyor.

Rafa SilvaRafa Silva

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

4. torbadan turnuvaya katılacak siyah beyazlı ekibin karşılaşma ihtimali bulunan kulüpler şu şekilde;

Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Anderlecht
Twente
FCSB
RFS
Elfsborg

Fenerbahçe Lille'e elendiFenerbahçe Lille'e elendi

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

2. torbada yer alan Kanarya'nın muhtemel rakipleri ise şu şekilde:

Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
Maccabi Tel Aviv
Ferençvaroş

Galatasaray Young Boys'a elendiGalatasaray Young Boys'a elendi

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

3. torbada yer alan Aslan'ın muhtemel rakipleri şunlar;

Karabağ
Viktoria Plzen
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorest
Midtjylland
Malmö

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde grupları belirleyecek kura çekimi Türkiye saati ile 14.00'te başlayacak.

Monte Carlo'daki kura çekimi sonrasında yeni formatla birlikte ilk turda 4'ü içeride, 4'ü de deplasmanda olmak üzere 8 maça çıkacak ve lig usulüne göre ilk 8'de yer alan takımlar adını son 16 turuna yazdıracak. 8 maç sonunda 9 ve 24. sıralar arasındaki takımlar play-off oynayacak.

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