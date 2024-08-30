Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri kim? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım kesinleşti.

Türkiye'den temsilcimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte tarihte ilk kez yeni bir formatla oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin muhtemel rakipleri...

Bu sezona muhteşem bir başlayan ve Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş, Süper Lig'de de çıktığı 2 maçta 6 puan toplamıştı. Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılan Kartal, Lugano ile 3-3'ün rövanşında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı ve adını gruplara yazdırdı.