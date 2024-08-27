Galatasaray taraftarından Dursun Özbek ve Okan Buruk’a istifa çağrısı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenerek büyük bir gelirden de oldu



Sezonun ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, Süper Kupa'da rakibine 5-0 yenilerek büyük bir hüsran yaşadı. Aldığı tarihi mağlubiyetle taraftarlarını üzen Cimbom, lige iyi bir başlangıç yaptı. Hatayspor ve Konyaspor'u yenerek 6 puanla merhaba dedi.

Galatasaray'da Muslera kırmızı kartla oyun dışı kaldı Avrupa'ya Şampiyonlar Ligi play-off turundan katılan Galatasaray'ın rakibi Young Boys oldu. İlk karşılaşmayı İsviçre'de kaybeden Cimbom, rakibini İstanbul'da elemek üzere Rams Park'a çıktı. Zaman zaman şanslar bulsa da golü atamadı ve son bölümde rakibine engel olamayarak sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Böylelikle Şmapiyonlar Ligi'nden elendi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi Bu durum sportif başarısızlığın yanı sıra maddi olarak da büyük bir gelirden mahrum kalınması anlamına geliyordu. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği ayak bastı parasıyla moral bulacaktı. Ayrıca limit konusunda da önü açılacaktı ama olmadı.

Dursun Özbek ve Okan Buruk



Yönetim kurulu ve Okan Buruk hakkında çok sert ifadeler kullanıldı. Hem Özbek hem de Buruk sosyal medyanın gündemine oturdu.