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Galatasaray taraftarından Dursun Özbek ve Okan Buruk'a istifa çağrısı

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nin yenilenen formatı ile birlikte gruplarda temsil etmek isteyen Galatasaray, play-off turunda 3-2 yenildiği Young Boys'a evinde de 1-0 mağlup olarak elendi. Cimbom Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek. Zorlu karşılaşma sonrasında sarı kırmızılı taraftarlar Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 01:32 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 01:32
Galatasaray taraftarından Dursun Özbek ve Okan Buruk’a istifa çağrısı

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Yeni sezonu büyük umutlarla açan Galatasaray, hedefini beşinci yıldızı takmak, Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanmak ve Avrupa'da iyi işler yapmak olarak belirlemişti.

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Takımın eksikleri noktasında yapılacak transferlerle birlikte hem Türkiye'deki organizasyonlarda hem de Avrupa kupalarında çok iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda çalışmalara başladı.

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Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlandı. Fenerbahçe'den ayrılan Michy Bathusayi kulübe kazandırıldı. Elias Jelert için 9 milyon euro verildi. Gabriel Sara transferinde de 18 milyon euro ile kulüp rekoru kırıldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenerek büyük bir gelirden de olduGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenerek büyük bir gelirden de oldu

Sezonun ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, Süper Kupa'da rakibine 5-0 yenilerek büyük bir hüsran yaşadı. Aldığı tarihi mağlubiyetle taraftarlarını üzen Cimbom, lige iyi bir başlangıç yaptı. Hatayspor ve Konyaspor'u yenerek 6 puanla merhaba dedi.

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Avrupa'ya Şampiyonlar Ligi play-off turundan katılan Galatasaray'ın rakibi Young Boys oldu. İlk karşılaşmayı İsviçre'de kaybeden Cimbom, rakibini İstanbul'da elemek üzere Rams Park'a çıktı. Zaman zaman şanslar bulsa da golü atamadı ve son bölümde rakibine engel olamayarak sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Böylelikle Şmapiyonlar Ligi'nden elendi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendiGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Bu durum sportif başarısızlığın yanı sıra maddi olarak da büyük bir gelirden mahrum kalınması anlamına geliyordu. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği ayak bastı parasıyla moral bulacaktı. Ayrıca limit konusunda da önü açılacaktı ama olmadı.

Dursun Özbek ve Okan BurukDursun Özbek ve Okan Buruk

Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma sonrasında elenen takımlarına destek verirken hedefte Teknik Direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek vardı. İki ismin istifası istendi.

Dursun Özbek ve Okan BurukDursun Özbek ve Okan Buruk

Yönetim kurulu ve Okan Buruk hakkında çok sert ifadeler kullanıldı. Hem Özbek hem de Buruk sosyal medyanın gündemine oturdu.

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