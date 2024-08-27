Galatasaray taraftarından Dursun Özbek ve Okan Buruk’a istifa çağrısı

Yeni sezonu büyük umutlarla açan Galatasaray, hedefini beşinci yıldızı takmak, Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanmak ve Avrupa'da iyi işler yapmak olarak belirlemişti.
Yeni sezonu büyük umutlarla açan Galatasaray, hedefini beşinci yıldızı takmak, Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanmak ve Avrupa'da iyi işler yapmak olarak belirlemişti.
Takımın eksikleri noktasında yapılacak transferlerle birlikte hem Türkiye'deki organizasyonlarda hem de Avrupa kupalarında çok iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen yönetim, teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda çalışmalara başladı.
Sezonun ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, Süper Kupa'da rakibine 5-0 yenilerek büyük bir hüsran yaşadı. Aldığı tarihi mağlubiyetle taraftarlarını üzen Cimbom, lige iyi bir başlangıç yaptı. Hatayspor ve Konyaspor'u yenerek 6 puanla merhaba dedi.
Avrupa'ya Şampiyonlar Ligi play-off turundan katılan Galatasaray'ın rakibi Young Boys oldu. İlk karşılaşmayı İsviçre'de kaybeden Cimbom, rakibini İstanbul'da elemek üzere Rams Park'a çıktı. Zaman zaman şanslar bulsa da golü atamadı ve son bölümde rakibine engel olamayarak sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Böylelikle Şmapiyonlar Ligi'nden elendi.
Bu durum sportif başarısızlığın yanı sıra maddi olarak da büyük bir gelirden mahrum kalınması anlamına geliyordu. Aslan, Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği ayak bastı parasıyla moral bulacaktı. Ayrıca limit konusunda da önü açılacaktı ama olmadı.
Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma sonrasında elenen takımlarına destek verirken hedefte Teknik Direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek vardı. İki ismin istifası istendi.
Yönetim kurulu ve Okan Buruk hakkında çok sert ifadeler kullanıldı. Hem Özbek hem de Buruk sosyal medyanın gündemine oturdu.