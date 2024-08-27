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Galatasaray tribünlerinden Filistin'e destek: "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi"

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşan Galatasaray'da tribünler Filistin'de yaşanan soykırım ile ilgili pankartlarla Gazze'ye desteğini gösterdi.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 23:15 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 23:32
Galatasaray tribünlerinden Filistin’e destek: İnsanlık Gazze’de vicdanını yitirdi

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Adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak isteyen Galatasaray, Young Boys ile play-off rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Zorlu randevuda sarı kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurarak takımlarını destekledi.

Kritik maçta Filistin'e destek de verildi. Taraftarlar, dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma tepki göstererek "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi. Özgür Filistin" pankartları astı.

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