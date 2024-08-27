Galatasaray tribünlerinden Filistin'e destek: "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi"

Adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak isteyen Galatasaray, Young Boys ile play-off rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Zorlu randevuda sarı kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurarak takımlarını destekledi.
Adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak isteyen Galatasaray, Young Boys ile play-off rövanş mücadelesinde karşı karşıya geldi. Zorlu randevuda sarı kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurarak takımlarını destekledi.
Kritik maçta Filistin'e destek de verildi. Taraftarlar, dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma tepki göstererek "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi. Özgür Filistin" pankartları astı.