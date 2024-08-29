SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

UEFA'dan Trabzonspor'a ertelemeli ceza!

UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi play-off ilk karşılaşmasında oynadığı St. Gallen karşılaşmasında taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle bordo mavililere ceza verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 17:30 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 17:30
UEFA’dan Trabzonspor’a ertelemeli ceza!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un St. Gallen ile getiğimiz hafta oynadığı ilk maçın ardından kötü haber geldi. UEFA Disiplin Kurulu, taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı bordo mavililere ceza uygulanmasını kararlaştırdı.

Trabzonspro St. Gallen ile 0-0 berabere kalmıştıTrabzonspro St. Gallen ile 0-0 berabere kalmıştı

Bu kapsamda Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

SON DAKİKA