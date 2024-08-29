UEFA’dan Trabzonspor’a ertelemeli ceza!

Trabzonspor'un St. Gallen ile getiğimiz hafta oynadığı ilk maçın ardından kötü haber geldi. UEFA Disiplin Kurulu, taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı bordo mavililere ceza uygulanmasını kararlaştırdı.
Trabzonspor'un St. Gallen ile getiğimiz hafta oynadığı ilk maçın ardından kötü haber geldi. UEFA Disiplin Kurulu, taraftarların neden olduğu olaylardan dolayı bordo mavililere ceza uygulanmasını kararlaştırdı.
Bu kapsamda Trabzonspor'a, 25 bin Euro para cezası ve 2 yıl ertelemeli 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.