Tahkim Kurulu’ndan Ali Koç’un cezasına indirim

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştığı Göztepe mücadelesinde Başkan Ali Koç saha kenarına inmiş ve ardından bazı olaylar yaşanmıştı. Koç, Tahkim Kurulu'ndan 504 bin liralık cezaya çarptırılmıştı. Ancak bu tutar 168 bin liraya düşürüldü. Tahlim Kurulu oy birliği ile bu kararın aldığını açıkladı.
Göztepe Fenerbahçe maçı 2-2 sona ermişti
İşte yapılan açıklama:
- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç'un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,
- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.