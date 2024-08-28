Tahkim Kurulu’ndan Ali Koç’un cezasına indirim

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında karşılaştığı Göztepe mücadelesinde Başkan Ali Koç saha kenarına inmiş ve ardından bazı olaylar yaşanmıştı. Koç, Tahkim Kurulu'ndan 504 bin liralık cezaya çarptırılmıştı. Ancak bu tutar 168 bin liraya düşürüldü. Tahlim Kurulu oy birliği ile bu kararın aldığını açıkladı.