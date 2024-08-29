Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Aslan'da camia adeta şoke oldu.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Aslan'da camia adeta şoke oldu.
İlk maçı 3-2 kaybeden sarı kırmızılılar, rövanş maçında sahasında konuk ettiği İsviçre ekibine bu kez de 1-0 mağlup oldu.
Böylelikle Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalamadan veda eden Galatasaray, dev bir gelirden de mahrum kalmış oldu.
MUSLERA KRİZİ
Young Boys karşılaşmasının son dakikalarında yenik duruma düşen Galatasaray'da, Fernando Muslera krizi de patlak verdi.
87. dakikada Virginius'un golüne engel olamayan Uuruguaylı eldiven, İsviçre ekibinin gol sevinci esnasında golü atan Virginius'a tekme attı.
Doğrudan kırmızı kart gören Muslera, kalan dakikalarda takımını yalnız bırakırken UEFA'dan gelecek ceza beklenmeye başlandı.
HAKEMİN RAPORU ÖNEMLİ
Rakibine tekme atarak kırmızı kart gören Muslera'nın cezası mücadelenin hakemine bağlı. UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.
GRUPLARDA YALNIZ BIRAKACAK
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, gruplarda 8 maça çıkacak. Muslera'nın 3 ile 5 maç arası ceza alacağı öngörülürken, tecrübeli file bekçisi takımını grup maçlarının yarısında da yalnız bırakacak.