Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

HAKEMİN RAPORU ÖNEMLİ

Rakibine tekme atarak kırmızı kart gören Muslera'nın cezası mücadelenin hakemine bağlı. UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.