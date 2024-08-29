SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Muslera'ya UEFA'dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

Young Boys karşılaşmasının son dakikalarında yenik duruma düşen Galatasaray'da, Fernando Muslera krizi de patlak verdi. 87. dakikada yenilen golüne engel olamayan Uuruguaylı eldiven, İsviçre ekibinin gol sevinci esnasında golü atan Virginius'a tekme attı. UEFA talimatlarına göre Muslera'ya gelecek ceza da belli oldu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 12:52 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 12:52
Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Aslan'da camia adeta şoke oldu.

Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

İlk maçı 3-2 kaybeden sarı kırmızılılar, rövanş maçında sahasında konuk ettiği İsviçre ekibine bu kez de 1-0 mağlup oldu.

Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

Böylelikle Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalamadan veda eden Galatasaray, dev bir gelirden de mahrum kalmış oldu.

Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

MUSLERA KRİZİ

Young Boys karşılaşmasının son dakikalarında yenik duruma düşen Galatasaray'da, Fernando Muslera krizi de patlak verdi.

Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

87. dakikada Virginius'un golüne engel olamayan Uuruguaylı eldiven, İsviçre ekibinin gol sevinci esnasında golü atan Virginius'a tekme attı.

Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

Doğrudan kırmızı kart gören Muslera, kalan dakikalarda takımını yalnız bırakırken UEFA'dan gelecek ceza beklenmeye başlandı.

Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

HAKEMİN RAPORU ÖNEMLİ

Rakibine tekme atarak kırmızı kart gören Muslera'nın cezası mücadelenin hakemine bağlı. UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.

Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

GRUPLARDA YALNIZ BIRAKACAK

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, gruplarda 8 maça çıkacak. Muslera'nın 3 ile 5 maç arası ceza alacağı öngörülürken, tecrübeli file bekçisi takımını grup maçlarının yarısında da yalnız bırakacak.

Muslera’ya UEFA’dan dev ceza! Talimatlar ne diyor?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Saraçhane bülbülünü öttüren CHP’liler kim? Mansur Yavaş’tan ’anket’ bombası... İmamoğlu’na kurultay arifesinde ön seçimli ’Özel’ müdahale
Sefaköy’de metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı | Gözaltılar var
Türk Telekom
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Gözler raporda! Abisi 3 defa banyo yapmış! Çelişkili ifadeler 2,5 saatlik boşluk...
Fenerbahçe’de Krunic sabır sınıyor! Ayrılmak için şart sundu
MSB’den ’ABD ile ortak tatbikat’ ve ’S-400’ iddialarına cevap | Esad’ın açıklamaları | Katar’da deniz komutanlığı
İstanbul’da ’sarı’ uzlaşı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi... İşte taksi sorununu çözecek teklifin tüm detayları
Vatan haini Adil Öksüz’ü kaçıran kilit isim FETÖ varisinin sağ kolu çıktı! Dikkat çeken video detayı
Galatasaray’da transfer iptal! Yıldız isimden Şampiyonlar Ligi resti
EMEKLİYE ZAMLI MAAŞ! İki yeni tahmin geldi hesaplar değişti! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 19.77’lik zam hesabı
MEMURA 2025 HESABI | Yeni tahmin anketi geldi! Memur ve memur emeklisine Ocak zammı! Kim ne kadar alacak?
İsrail’den Batı Şeria’ya son 20 yılın en büyük operasyonu! Netanyahu’yu devirmek için acil toplantı talebi
Altın ile kira sözleşmesi yapılabilir mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı son noktayı koydu
Galatasaray’da dev kriz! Futbolcular Okan Buruk’a isyan etti
5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katılıyor
SON DAKİKA