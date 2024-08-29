Galatasaray’da Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! İlk 11 yüzü yok

Yine haberde Okan Buruk'un sağ açıkta Hakim Ziyech yerine Barış Alper Yılmaz'a forma vermeyi düşündüğü belirtildi. Çift forvetten vazgeçecek olan Buruk'un ileri uçta Mauro Icardi'ye, forvet arkasında ise Dries Mertens'e görev vereceğinin altı çizildi.