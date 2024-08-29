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Galatasaray'da Okan Buruk'tan 3 yıldıza kesik! İlk 11 yüzü yok

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, sert kararlar almaya hazırlanıyor. Buruk'un bu doğrultuda 3 yıldızı ilk 11'den keseceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 17:03 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 17:03
Galatasaray’da Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! İlk 11 yüzü yok

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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da gözler Süper Lig'deki Adana Demirspor maçına çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Adana Demirspor'a maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! İlk 11 yüzü yok

50 yaşındaki teknik adam, Young Boys maçının kadrosunda 3 değişikliğe gitmeyi planlıyor. TRT Spor'un haberine göre ilk değişim sol bekte yaşanacak.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! İlk 11 yüzü yok

Haberde Okan Buruk'un Derrick Köhn'ün yerine Elias Jelert'e görev vermeyi planladığı aktarıldı. Cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Young Boys maçında stoperde görev alan Kaan Ayhan ise Adana Demirspor maçında sağ beke geçecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! İlk 11 yüzü yok

Yine haberde Okan Buruk'un sağ açıkta Hakim Ziyech yerine Barış Alper Yılmaz'a forma vermeyi düşündüğü belirtildi. Çift forvetten vazgeçecek olan Buruk'un ileri uçta Mauro Icardi'ye, forvet arkasında ise Dries Mertens'e görev vereceğinin altı çizildi.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! İlk 11 yüzü yok

Deneyimli teknik adam kritik maça kalede Muslera, stoper ikilisinde Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürecek.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan 3 yıldıza kesik! İlk 11 yüzü yok

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