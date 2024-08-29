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Kartal çok farklı! Beşiktaş Lugano'yu 5-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kaldıktan sonra 5-1 kazanarak adını gruplara yazdırdı. Siyah beyazlıları galibiyete götüren golleri Immobile (2), Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih kaydetti. İşte Beşiktaş - Lugano maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 19:47 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 23:46
Kartal çok farklı! Beşiktaş Lugano’yu 5-1 yenerek Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kaldıktan sonra 5-1 kazanarak adını gruplara yazdırdı. Siyah beyazlıları galibiyete götüren golleri Immobile (2), Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih kaydetti. İşte Beşiktaş - Lugano maçında yaşananlar...

Beşiktaş Lugano'yu farklı yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıBeşiktaş Lugano'yu farklı yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Beşiktaş öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan siyah-beyazlılarda Masuaku'nun şutunda, kaleciden dönen meşin yuvarlağı iyi takip eden Immobile, altıpastan kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş hücumunda Rafa Silva'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin vuruşunda, kaleciyi geçen topu kale çizgisi üzerinden Lugano savunması uzaklaştırdı.

29. dakikada savunmanın hatalı pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın kaleciyle karşı karşıya durumda ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe şutunda Saipi, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

41. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole çok yaklaştı. Rafa Silva'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Immobile'nin şutunda Saipi, topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. Boşta kalan top ceza sahası içi sol çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda kaleciyi geçen topu savunma bir kez daha çizgiden çıkardı.

İlk yarı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

59. dakikada kendi yarı sahasından savunma arkasına atılan topa hareketlenen Aliseda, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Aliseda'nın sağdan bindiren Vladi'nin önüne bıraktığı meşin yuvarlağı Vladi ağlarla buluşturdu: 1-1.

65. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası dışında Rafa Silva meşin yuvarlağı bekletmeden içeri koşu yapan Gedson Fernandes'e aktardı. Portekizli oyuncunun gelişine altıpasın solundan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

70. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rashica'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rafa Silva, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

71. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Gedson Fernandes'in pasıyla soldan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Immobile, çapraz pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin altından ağlara gönderdi: 4-1.

90+2. dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen atakta Salih'in pasına ceza sahası içi sol çaprazdan Muçi'nin şutunda, kaleciden dönen topu Salih Uçan boş kaleye ağlara bıraktı: 5-1.

Ciro ImmobileCiro Immobile

CIRO IMMOBILE'DEN 4. GOL

Beşiktaş'ın Lugano ile karşılaştığı mücadelenin 7. dakikasında ilk gol geldi. Kartal'ın bu sezon renklerine bağladığı Ciro Immobile, takımını 1-0 öne geçirdi. İtalyan forvet yeni takımındaki 4. golünü kaydetmiş oldu. 72'de bu kez kendi getirdiği topla ceza sahasına girip kaleciyi mağlup etti ve ikinci kez ağları sarstı.

Semih KılıçsoySemih Kılıçsoy

SEMİH KILIÇSOY İLK 11'DE

Siyah beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst, sol kanatta Semih Kılıçsoy'u değerlendirdi. Hollandalı teknik adam, Ndour yerine genç golcüyü tercih etti. Semih 43'üncü dakikada sarı kart gördü.

Gedson FernandesGedson Fernandes

GEDSON YİNE SAHNEDE

Beşiktaş'ın Lugano ile İsviçre'de oynadığı maçta 2 gol atan Gedson Fernandes, İstanbul'da da sahneye çıktı. Portekizli yıldız 65'te ceza sahası içine girerek ağları havalandırdı ve takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı. Rafa Silva da 70'te kaleciyle karşı karşıya kalıp harika bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. Son sözü Salih söyledi

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