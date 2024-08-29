Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmalarını ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi bir oyun sergilediğini ve bu performansı güçlü rakiplerine karşı da sürdürmeleri gerektiğini söyledi.
Lugno'yu 5-1 yenerek tur atlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckshorst; "Skordan dolayı mutluyum. Gruplara kalmayı istiyorduk ve başardık. İlk yarı iyi oynadık, farkı açabilirdik ama olmadı. İkinci yarıya daha yavaş başladık. Daha temkinli başladı oyuncularım. Kalemizde golü görmemize rağmen tekrar oyun kontrolünü elimize alarak istediğimiz sonuca gittik. Bugün rakibe sadece bir pozisyon şansı verdik ve onda da bizi cezalandırdılar. Genel olarak maç içinde geçişleri iyi yaptık. Gruplara kaldığımız için mutluyuz. Karışınızda mutlu bir hoca var. Yarın gerçekleşecek kura çekiminde gelecek rakiplerimizi bekliyoruz. Sivasspor müsabakasını da galibiyetle kapatarak milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"GEÇİŞLERLE SONUÇLARA GİDİYORUZ"
Hollandalı teknik adam topla etkili olduklarını ve hızlı şekilde sonuç elde ettiklerini dile getirerek, "Kendi gücümüzü kullanarak bunu yapıyoruz. Ön an baskısını iyi yapıyoruz. Topu kazandıktan sonra çok tehlikeli oluyoruz. Bunu tabii bunu her müsabakada maç boyunca yapamazsınız. Ama geride topu alınca da iyi geçişlerle sonuca gidiyoruz. Bundan sonra oynayacağımız daha iyi rakiplere karşı da bu oyunu devam ettirmeliyiz. Gelişmeyi arzulayan bir oyuncu grubumuz var. Kendimizi geliştirmeye ve daha iyi oynamak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
İNANÇ VURGUSU
49 yaşındaki çalıştırıcı hem oyuna başlayan futbolculardan hem de sonradan dahil olan öğrencilerinden memnun kaldığını belirterek; "Geldiğim ilk günde de bunu söylemiştim. Başarı için inanmanız gerekiyor. Takımın birbiri için oynaması gerekiyor. Hızlı bir tempomuz var. Skorlar da bizi daha iyiye gitmek için istekli bir hale getiriyor. Takımda herkes süre alacak. Bugün kulübeden gelen oyuncularımız da oyunumuza tazelik kattı. Mutluyum. Umarım iyi oynamaya devam ederiz. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.