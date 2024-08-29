Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmalarını ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi bir oyun sergilediğini ve bu performansı güçlü rakiplerine karşı da sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Lugno'yu 5-1 yenerek tur atlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckshorst; "Skordan dolayı mutluyum. Gruplara kalmayı istiyorduk ve başardık. İlk yarı iyi oynadık, farkı açabilirdik ama olmadı. İkinci yarıya daha yavaş başladık. Daha temkinli başladı oyuncularım. Kalemizde golü görmemize rağmen tekrar oyun kontrolünü elimize alarak istediğimiz sonuca gittik. Bugün rakibe sadece bir pozisyon şansı verdik ve onda da bizi cezalandırdılar. Genel olarak maç içinde geçişleri iyi yaptık. Gruplara kaldığımız için mutluyuz. Karışınızda mutlu bir hoca var. Yarın gerçekleşecek kura çekiminde gelecek rakiplerimizi bekliyoruz. Sivasspor müsabakasını da galibiyetle kapatarak milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.