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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan tur sonrası transfer mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının ardından takımının UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı hak ettiğini belirtti. Performanslarından memnun olduklarını söyleyen van Bronckhorst, daha güçlü rakiplere karşı da aynı oyunu sürdüreceklerini ifade etti.

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 01:39 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 01:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’tan tur sonrası transfer mesajı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano'yu 5-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmalarını ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi bir oyun sergilediğini ve bu performansı güçlü rakiplerine karşı da sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Lugno'yu 5-1 yenerek tur atlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Giovanni van Bronckshorst; "Skordan dolayı mutluyum. Gruplara kalmayı istiyorduk ve başardık. İlk yarı iyi oynadık, farkı açabilirdik ama olmadı. İkinci yarıya daha yavaş başladık. Daha temkinli başladı oyuncularım. Kalemizde golü görmemize rağmen tekrar oyun kontrolünü elimize alarak istediğimiz sonuca gittik. Bugün rakibe sadece bir pozisyon şansı verdik ve onda da bizi cezalandırdılar. Genel olarak maç içinde geçişleri iyi yaptık. Gruplara kaldığımız için mutluyuz. Karışınızda mutlu bir hoca var. Yarın gerçekleşecek kura çekiminde gelecek rakiplerimizi bekliyoruz. Sivasspor müsabakasını da galibiyetle kapatarak milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"GEÇİŞLERLE SONUÇLARA GİDİYORUZ"

Hollandalı teknik adam topla etkili olduklarını ve hızlı şekilde sonuç elde ettiklerini dile getirerek, "Kendi gücümüzü kullanarak bunu yapıyoruz. Ön an baskısını iyi yapıyoruz. Topu kazandıktan sonra çok tehlikeli oluyoruz. Bunu tabii bunu her müsabakada maç boyunca yapamazsınız. Ama geride topu alınca da iyi geçişlerle sonuca gidiyoruz. Bundan sonra oynayacağımız daha iyi rakiplere karşı da bu oyunu devam ettirmeliyiz. Gelişmeyi arzulayan bir oyuncu grubumuz var. Kendimizi geliştirmeye ve daha iyi oynamak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İNANÇ VURGUSU

49 yaşındaki çalıştırıcı hem oyuna başlayan futbolculardan hem de sonradan dahil olan öğrencilerinden memnun kaldığını belirterek; "Geldiğim ilk günde de bunu söylemiştim. Başarı için inanmanız gerekiyor. Takımın birbiri için oynaması gerekiyor. Hızlı bir tempomuz var. Skorlar da bizi daha iyiye gitmek için istekli bir hale getiriyor. Takımda herkes süre alacak. Bugün kulübeden gelen oyuncularımız da oyunumuza tazelik kattı. Mutluyum. Umarım iyi oynamaya devam ederiz. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TRANSFER MESAJI VERDİ

Transfer operasyonunun büyük bir kısmını tamamladıklarını belirten Giovanni van Bonckhorst, "Geldiğim günden itibaren iyi bir kadara için çalışıyoruz. Yeni meydan okumalar isteyen oyuncularla çalışıyoruz. Yüzde 90-95 oranında bitirdik diyebiliriz. Ama yeniliklere açığız. Oynayacağımız turnuvalar için geniş bir takıma ihtiyacımız var. Buna da sahibiz" açıklamalarında bulundu.

"UMARIM SONUNA KADAR GİDERİZ"

Avrupa Ligi'nde gruplara kalma hedefini gerçekleştirdiklerini ve turnuvada maç maç gideceklerini belirten van Bronckhorst, son aşamaya kadar ilerlemek istediklerini söyleyerek; "Herkesin hayalleri vardır. Hoca ve oyuncu olarak Avrupa'da büyük finaller var. Öncelikle gruplara kalmak istedik ve bunu başardık. Turnuvanın en sonuna kadar gitmek hem benim hem de oyuncularım için çok iyi olur tabii. Ama biz maç maç gidiyoruz. Umarım sonuna kadar gideriz" ifadelerini kullandı.

Rafa Silva ve Ciro Immobile'in performansının sorulması üzerine konuşan siyah-beyazlı teknik adam, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu sene az gol yiyen ve çok gol atan takım olmak istiyoruz. Rafa'nın Benfica kariyerine baktığınızda çok gol atan ve asist yaptığını görüyorsunuz. Yine Ciro Immobile de skor katkısı açısından istediğim düzeyde. İki oyuncunun da takıma katkılarından dolayı memnunum" diye konuştu.

"TÜRK TAKIMLARININ AVRUPA'DA BAŞARILI OLMALARINI İSTERİM"

Avrupa'da mücadele eden her Türk takımının başarılı olmasını istediğini söyleyen Bronckhorst, "Tabii Türk finali güzel olur Türk taraftarlar için. Trabzonspor'un elenmemesini isterdim. Yine Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi isterdim. Bizim de Avrupa'da olabilmemiz için Türk takımlarının Avrupa kupalarında oynayacakları maçlarda başarılı olmalarını isteriz. Avrupa'da bir Türk finali gerçekten güzel olur ama bir tarafın da Beşiktaş olması şartıyla" diyerek sözlerini tamamladı.

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