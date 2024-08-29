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Ali Can Özcan'dan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Ali Can Özcan, erkekler K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 22:37 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 22:37
Ali Can Özcan’dan Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya!

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Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı.

Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya tribünden destek verdi.

Kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan Ali Can Özcan, paralimpik oyunlarda ise ilk madalyasını elde etti.

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