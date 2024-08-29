Ali Can Özcan’dan Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya!

Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli sporcuya tribünden destek verdi.

Kariyerinde ikişer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan Ali Can Özcan, paralimpik oyunlarda ise ilk madalyasını elde etti.