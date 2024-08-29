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Galatasaray'dan karaborsa bilet iddiaları için suç duyurusu

Galatasaray Kulübü, son günlerde gündemden düşmeyen karaborsa bilet iddialarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 20:56 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 20:56
Galatasaray’dan karaborsa bilet iddiaları için suç duyurusu

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Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray'da ortaya atılan karaborsa bilet iddiaları ile ilgili resmi adım atılıyor. Sarı kırmızılılar, iddialar sonrasında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle;

Başkanımız Dursun Aydın Özbek bugün saat 14.30'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek, Galatasaray Spor Kulübü futbol karşılaşmalarının biletlerinin karaborsa aracılığıyla yüksek meblağlarla satıldığına ve bu suretle gerek Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin ve çalışanlarının gerekse de üçüncü kişilerin menfaat elde etmelerine dair iddiaların araştırılması için suç duyurusunda bulunmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

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