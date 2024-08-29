Sezona Mallorca galibiyeti başlayan Real Madrid , ikinci haftada Real Valladolid'i 3-0 yenerek ilk 3 puanını almıştı. Mor beyazlılar 3. ahfta mücadelesinde Las Palmas'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Real Madrid bu sezon üçüncü maçında ikinci beraberliğini aldı

La Liga'nın şampiyonluk adaylarından Real Madrid, 3. haftadaki puan kaybını 4'e yükseltti. Las Palmas deplasmanından beraberlikle dönen mor beyazlılar, 5. dkaikada Moleiro'nun golü ile 1-0 geriye düştü. Oyuna 66. dakikada Modric'in yerine dahil olan Arda Güler, 69'da penaltı yaptırdı. Topun başına gelen Vinicius Junior ağları havalandırdı. Kalan dakikalarda eşitlik bozulmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından, 3 maçta 2 beraberlik 1 galibiyet alan Real Madrid, 5 puanla 4. sırada yer aldı. 2 puanlı Las Palmas ise 16. sırada bulunuyor.