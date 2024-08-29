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Fenerbahçe'de ayrılık! Emre Mor'un yeni adresi şaşırtacak

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya başlandı. Transfer döneminin sonuna kadar kadrosunu büyük ölçüde azaltmayı hedefleyen yönetim, Emre Mor ile de yol ayrımına gidiyor. Milli futbolcunun yeni adresi de netleşirken herkese sürpriz olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 09:18 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 09:18
Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şaşırtacak

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Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu farklı galibiyet ile moral bulan Kanarya, Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şoke edecek

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şoke edecek

Bu futbolculardan birisi de Emre Mor. Son olarak futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun üstünü çizdiği isimlerden biri olan Emre Mor'a Süper Lig'den birçok talip çıktı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şoke edecek

Bu talipler arasında imzaya en yakın takım Çaykur Rizespor oldu. Atmacalar, sarı-lacivertlilerle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ açıkla anlaşırken, kulüp tarafında da kalan ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şoke edecek

KİRALIK FORMÜLÜ

Kontratının son yılına giren Mor'un satın alma opsiyonlu kiralık olarak Rizespor'a transfer olacağı bildirildi.

Geçen sezon devre arasında Karagümrük'e kiralanan milli sağ kanat, kırmızı-siyahlılarda 13 maçta 841 dakika süre aldı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şoke edecek

1 gol, 2 asistlik performansına rağmen takımının ligden düşmesine engel olamadı. Tecrübeli sağ açık, Fenerbahçe'de ise 8 maçta 2 asist katkısı sağladı.

Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şoke edecek

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Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şaşırtacak
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