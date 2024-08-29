Fenerbahçe’de ayrılık! Emre Mor’un yeni adresi şaşırtacak

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Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu farklı galibiyet ile moral bulan Kanarya, Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde diğer yandan transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kanarya'da kadroya katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.