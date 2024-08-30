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Jose Mourinho'dan bir ilk! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ligin 4. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho, zorlu karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirlerken bu sezon bir ilk yaşanmış olacak. İşte maça dair tüm detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 11:18 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 11:18
Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında karşılaşacak olan Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

KADIKÖY'DE TEK MAĞLUBİYET

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

TEK MAÇTA 13 GOL

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

SON YENİLDİ İÇERDE

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşamıştı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yenmişti.

Bu arada rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 16 gol gönderirken, kalesinde 5 gol gördü.

İki takım arasında oynanan son maç geçen sezon yine Kadıköy'de 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

MORUINHO'DAN BİR İLK!

Fenerbahçe'de Teknik direktör Jose Mourinho Alanyaspor karşısında sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi. Portekizli teknik adam, bugüne kadar her karşılaşmada farklı 11 sahaya sürerken bu kez Rize kadrosunu bozmayacak.

Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

Kalede Livakovic forma giyecek. Savunma dörtlüsü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku ve Oosterwolde'den oluşacak.

Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

Rizespor karşılaşmasının yıldızlarından İsmail Yüksek ve Fred orta sahadaki ikili olacak. 10 numara pozisyonunda Szymanski görev alacak.

Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

Kanatlarda Tadic ve Saint Maximin'e forma verecek olan Jose Mourinho, forvet tercihini ise yine Edin Dzeko'dan yana kullanacak.

Jose Mourinho’dan bir ilk! İşte Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı 11’i

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