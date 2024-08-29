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Beşiktaş'ta ayrılık! Omar Colley veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu 5-1 yenen Beşiktaş adını gruplara yazdırdı. Siyah beyazlılarda karşılaşma sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Omar Colley takımdan ayrıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 00:19 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 00:20
Beşiktaş’ta ayrılık! Omar Colley veda etti

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Transferde hareketli bir dönem geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükselmeyi başardı. Lugano'yu 5-1 yenerek geçen Kartal'ı Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Salih galibiyete götürdü.

Omar ColleyOmar Colley

Beşiktaş'ta karşılaşma sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Takımın stoperlerinden Omar Colley, veda etti. Bir süredir hakkında transfer iddiaları çıkan ve ayrılması gündemde olan Gambiyalı futbolcu PAOK ile anlaşmak üzere Yunanistan'a gidecek.

Omar ColleyOmar Colley

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