Beşiktaş’ta ayrılık! Omar Colley veda etti

Transferde hareketli bir dönem geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükselmeyi başardı. Lugano'yu 5-1 yenerek geçen Kartal'ı Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Salih galibiyete götürdü.
Transferde hareketli bir dönem geçiren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükselmeyi başardı. Lugano'yu 5-1 yenerek geçen Kartal'ı Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Salih galibiyete götürdü.
Beşiktaş'ta karşılaşma sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Takımın stoperlerinden Omar Colley, veda etti. Bir süredir hakkında transfer iddiaları çıkan ve ayrılması gündemde olan Gambiyalı futbolcu PAOK ile anlaşmak üzere Yunanistan'a gidecek.