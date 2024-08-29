Beşiktaş’ta ayrılık! Omar Colley veda etti

Omar Colley

Beşiktaş'ta karşılaşma sonrasında flaş bir gelişme yaşandı. Takımın stoperlerinden Omar Colley, veda etti. Bir süredir hakkında transfer iddiaları çıkan ve ayrılması gündemde olan Gambiyalı futbolcu PAOK ile anlaşmak üzere Yunanistan'a gidecek.