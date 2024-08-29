Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3'ün rövanşına karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak adını bu sezon ilk kez uygualanacak lig sistemine yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3'ün rövanşına karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak adını bu sezon ilk kez uygualanacak lig sistemine yazdırdı.
Kartal'ı galibiyete götüren golleri Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Salih Uçan kaydetti.
Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan siyah beyazlılar, ülke puanına da önemli bir katkıda bulundu.
Trabzonspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen ile 0-0'ın rövanşında karşılaştı. Bordo mavililer İsviçre'de yenemediği rakibini Trabzon'da da mağlup edemedi ve penaltılarla elendi.
Bordo mavililer bu sonuçla Avrupa defterini kapatırken taraftarına da büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
Fırtına'nın bu sezon elinde sadece lig ve kupa hedefleri kaldı.
Maçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye'yi zorlu bir süreç bekliyor. Zira Norveç tehlikesi kapıda.
İşte son durum...
1- İNGİLTERE - 89.303
2-İTALYA - 79.168
3- İSPANYA - 74.132
4-ALMANYA - 71.785
5- FRANSA - 58.236
6- HOLLANDA - 54.733
7- PORTEKİZ - 49.916
8 - BELÇİKA - 44.200
9- ÇEKYA - 38.650
10- TÜRKİYE - 36.100
11- NORVEÇ - 31.500