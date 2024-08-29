PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Trabzonspor, Konferans Ligi'nde St. Gallen'i elenerek bu sezonu tamamladı. Beşiktaş ise 3-3 berabere kaldığı Lugano'yu 5-1 gibi farklı skorla yenerek adını Avrupa Ligi'nde gruplara yazdırdı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da aynı turnuvada mücadele edecek olmasının yanı sıra Başakşehir de Konferans Ligi'nde ter dökecek. Son karşılaşmalar sonrasında ülke puanları da güncellendi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ağustos 2024, 01:15 Güncelleme 30 Ağustos 2024, 01:19
Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3'ün rövanşına karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılarak adını bu sezon ilk kez uygualanacak lig sistemine yazdırdı.

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Kartal'ı galibiyete götüren golleri Ciro Immobile, Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Salih Uçan kaydetti.

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşayan siyah beyazlılar, ülke puanına da önemli bir katkıda bulundu.

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen ile 0-0'ın rövanşında karşılaştı. Bordo mavililer İsviçre'de yenemediği rakibini Trabzon'da da mağlup edemedi ve penaltılarla elendi.

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Bordo mavililer bu sonuçla Avrupa defterini kapatırken taraftarına da büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Fırtına'nın bu sezon elinde sadece lig ve kupa hedefleri kaldı.

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Maçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye'yi zorlu bir süreç bekliyor. Zira Norveç tehlikesi kapıda.

İşte son durum...

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

1- İNGİLTERE - 89.303

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

2-İTALYA - 79.168

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

3- İSPANYA - 74.132

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

4-ALMANYA - 71.785

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

5- FRANSA - 58.236

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

6- HOLLANDA - 54.733

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

7- PORTEKİZ - 49.916

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

8 - BELÇİKA - 44.200

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

9- ÇEKYA - 38.650

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

10- TÜRKİYE - 36.100

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

11- NORVEÇ - 31.500

Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kerkük’te neler oldu? Zamanlaması manidar... Dışişleri’nden SİHA açıklaması: Terörle mücadelede kararlılığımız tam!
Merkez Bankası’ndan TL adımı: Zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildi
Koza altın
İsrail’in Gazze katliamına aşı arası... DSÖ duyurdu
Fenerbahçe bir transfer bombası daha patlattı! İstanbul’a geliyor
Fırtına direkleri dövüp elendi! Trabzonspor penaltılarla St. Gallen’e elendi
Son dakika: Kayıp Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Diş izinden DNA çıktı mı? Birden fazla iz var...
İstanbul ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve yıldırım tehlikesi | HAVA DURUMU
Kartal çok farklı! Beşiktaş Lugano’yu 5-1 yenerek Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı
5 yıl aradan sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB toplantısına katıldı... Flaş vize mesajı: 6 kriter kaldı
Akıl hastanesinden cezaevine! Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında flaş gelişme!
Kalkınma Yolu Projesi için tarihi buluşma... Türkiye-Irak-Birleşik Arap Emirlikleri-Katar Bakanlar Konseyi Toplantısı
Tarım ve Orman Bakanlığı o iddialara noktayı koydu: Mazot ve gübre desteği kalktı mı? İşte gerçekler...
Sefaköy’de metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 53 yaralı | Ön rapor ortaya çıktı: Kazanın nedeni beyaz yol çalışması
Mourinho’dan ’Special’ karar! Alanya maçı 11’ini belirledi
SON DAKİKA