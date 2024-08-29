Beşiktaş turladı Trabzonspor elendi! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Türkiye kaçıncı?

Trabzonspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde St. Gallen ile 0-0'ın rövanşında karşılaştı. Bordo mavililer İsviçre'de yenemediği rakibini Trabzon'da da mağlup edemedi ve penaltılarla elendi.

Bordo mavililer bu sonuçla Avrupa defterini kapatırken taraftarına da büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Fırtına'nın bu sezon elinde sadece lig ve kupa hedefleri kaldı.

Maçlar sonrasında UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye'yi zorlu bir süreç bekliyor. Zira Norveç tehlikesi kapıda. İşte son durum...