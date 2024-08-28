Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Siyah beyazlılar hızlı giriş yaptığı senede lige de iyi bir başlangıç yaptı.
Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Siyah beyazlılar hızlı giriş yaptığı senede lige de iyi bir başlangıç yaptı.
Siyah beyazlılar ilk hafta Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Evindeki ilk karşılaşmada da Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Siyah beyazlılar bu hafta da Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Milli ara sonrası Trabzon deplasmanına gidecek.
Bir yandan lig, Avrupa ve ilerleyen aylarda başlayan Türkiye Kupası'nda adından söz ettirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Bugüne kadar birçok önemli isme imza attıran yönetim, flaş bir oyuncunun daha peşinde.
Bu sezon defan hattı için Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'yi kadrosuna katan Kartal, İtalya'dan bir stoper daha istiyor. Eğer Arthu Masuaku gönderilebilirse açılacak kontenjanla birlikte adım atılabilir.
SERGİO REGUİLON LİSTEDE
Birçok isimle temas halinde olan Kartal, sol bek mevkisi için geçen sezon Manchester United ve Brentford'da kiralık oynayan Sergio Regulon'u listesine aldı.
İspanyol futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle fark yaratacağına inanan Giovanni van Bronckhorst, yönetimden deneyimli ismin alınmasını talep etti.
Geçen sezon 28 resmi maçta boy gösteren ve 4 asistle oynayan Reguilon, 1779 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon ise henüz hiçbir resmi maçta görev alamadı. Bu da ayrılğın kesinleştiği yönünde yorumlanıyor. Geçen sezon 2 takıma kiralanan İspanyol sol bek yine farklı bir takımda kariyer geçirecek gibi görünüyor.
Kariyeri boyunca önemli kulüplerde forma giyen Sergio Reguilon, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro civarında. Deneyimli futbolcuyla daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyordu. Eğer siyah beyazlılar bu transferi gerçekleştirirse ezeli rakibine de büyük bir çalım atmış olacak.