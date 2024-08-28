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Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! Yıldız fubtolcu için devreye girildi

Trendyol Süper Lig'İn dev ekiplerinden Beşiktaş, son akika transfer haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Siyah beyazlılar, kadrosuna kattığı isimlerin ardından yeni hedeflere yol alarak takviyeler gerçekleştirmek üzere temaslarına hız verdi. Son olarak Felix Uduokhai'ye imza attıran Kartal, Galatasaray'ın da istediği yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 22:16 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 23:00
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! Yıldız fubtolcu için devreye girildi

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Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenerek mutlu sona ulaşmıştı. Siyah beyazlılar hızlı giriş yaptığı senede lige de iyi bir başlangıç yaptı.

Rafa SilvaRafa Silva

Siyah beyazlılar ilk hafta Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Evindeki ilk karşılaşmada da Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Siyah beyazlılar bu hafta da Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Milli ara sonrası Trabzon deplasmanına gidecek.

Beşiktaş Lugano ile 3-3 berabere kalıp tur için umudunu korumayı başardıBeşiktaş Lugano ile 3-3 berabere kalıp tur için umudunu korumayı başardı

Avrupa macerasına bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-offlarından başlayan Kartal, Fenerbahçe'nin elediği Lugano ile eşleşti. İlk maç İsviçre'de 3-3 sona erdi. İstanbul'daki maç öncesinde avantaj yakalayan siyah beyazlı ekip, seyircisi önünde tur atlamayı hedefliyor.

Beşiktaş Samsunspor'u ligin ilk maçında 2-0 yendiBeşiktaş Samsunspor'u ligin ilk maçında 2-0 yendi

Bir yandan lig, Avrupa ve ilerleyen aylarda başlayan Türkiye Kupası'nda adından söz ettirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Bugüne kadar birçok önemli isme imza attıran yönetim, flaş bir oyuncunun daha peşinde.

Arthur MasuakuArthur Masuaku

Bu sezon defan hattı için Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'yi kadrosuna katan Kartal, İtalya'dan bir stoper daha istiyor. Eğer Arthu Masuaku gönderilebilirse açılacak kontenjanla birlikte adım atılabilir.

Sergio ReguilonSergio Reguilon

SERGİO REGUİLON LİSTEDE

Birçok isimle temas halinde olan Kartal, sol bek mevkisi için geçen sezon Manchester United ve Brentford'da kiralık oynayan Sergio Regulon'u listesine aldı.

Sergio ReguilonSergio Reguilon

İspanyol futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle fark yaratacağına inanan Giovanni van Bronckhorst, yönetimden deneyimli ismin alınmasını talep etti.

Sergio ReguilonSergio Reguilon

Yönetim tarafında ise işin maliyet kısmı ele alınacak. Masuaku ile yol ayrımı gerçekleşir ve sonrasında da kendisinin ücreti ile kulübüne ödenecek kiralama veya bonservis bedeli makul seviyede olursa girişim yapılacak.

Sergio ReguilonSergio Reguilon

Geçen sezon 28 resmi maçta boy gösteren ve 4 asistle oynayan Reguilon, 1779 dakika sahada kalmıştı. Bu sezon ise henüz hiçbir resmi maçta görev alamadı. Bu da ayrılğın kesinleştiği yönünde yorumlanıyor. Geçen sezon 2 takıma kiralanan İspanyol sol bek yine farklı bir takımda kariyer geçirecek gibi görünüyor.

Harry Kane ve Sergio ReguilonHarry Kane ve Sergio Reguilon

Kariyeri boyunca önemli kulüplerde forma giyen Sergio Reguilon, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro civarında. Deneyimli futbolcuyla daha önce Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyordu. Eğer siyah beyazlılar bu transferi gerçekleştirirse ezeli rakibine de büyük bir çalım atmış olacak.

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