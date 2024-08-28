Beşiktaş Samsunspor'u ligin ilk maçında 2-0 yendi Bir yandan lig, Avrupa ve ilerleyen aylarda başlayan Türkiye Kupası'nda adından söz ettirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da sürüyor. Bugüne kadar birçok önemli isme imza attıran yönetim, flaş bir oyuncunun daha peşinde.

Arthur Masuaku Bu sezon defan hattı için Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'yi kadrosuna katan Kartal, İtalya'dan bir stoper daha istiyor. Eğer Arthu Masuaku gönderilebilirse açılacak kontenjanla birlikte adım atılabilir.

Sergio Reguilon SERGİO REGUİLON LİSTEDE Birçok isimle temas halinde olan Kartal, sol bek mevkisi için geçen sezon Manchester United ve Brentford'da kiralık oynayan Sergio Regulon'u listesine aldı.

Sergio Reguilon İspanyol futbolcunun tecrübesi ve kalitesiyle fark yaratacağına inanan Giovanni van Bronckhorst, yönetimden deneyimli ismin alınmasını talep etti.