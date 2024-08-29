Paris'e bağlı Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk sıralama atışları mücadelesi verildi. Kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz yer aldı. Girdi, dünya rekoruyla 28 sporcu arasından ilk sırayı aldı ve birinciliği elde etti.

Öznur Cüre Girdi

Bir önceki dünya rekoru 698 puanla Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye aitti. Paralimpikteki rekor ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden 694 puanla Jessica Stretton'undu.. Sevgi Yorulmaz ise 634 puanla 27'nci oldu.