Paris'e bağlı Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk sıralama atışları mücadelesi verildi. Kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz yer aldı. Girdi, dünya rekoruyla 28 sporcu arasından ilk sırayı aldı ve birinciliği elde etti.
Paris'e bağlı Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk sıralama atışları mücadelesi verildi. Kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz yer aldı. Girdi, dünya rekoruyla 28 sporcu arasından ilk sırayı aldı ve birinciliği elde etti.
Bir önceki dünya rekoru 698 puanla Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye aitti. Paralimpikteki rekor ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden 694 puanla Jessica Stretton'undu.. Sevgi Yorulmaz ise 634 puanla 27'nci oldu.
Sıralama atışları sonrası Öznur Cüre Girdi doğrudan 31 Ağustos'ta yapılacak son 16'ya yükselirken, Sevgi Yorulmaz ise yarın son 32 turunda Fransız Julie Rigault Chupin'le eşleşti.