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Öznur Cüre Girdi'den paralimpik oyunlarda dünya rekoru!

Milli para okçu Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırarak adını tarihe yazdırdı.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 19:15 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 19:15
Öznur Cüre Girdi’den paralimpik oyunlarda dünya rekoru!

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Paris'e bağlı Invalides'te gerçekleştirilen para okçuluk sıralama atışları mücadelesi verildi. Kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi ve Sevgi Yorulmaz yer aldı. Girdi, dünya rekoruyla 28 sporcu arasından ilk sırayı aldı ve birinciliği elde etti.

Öznur Cüre GirdiÖznur Cüre Girdi

Bir önceki dünya rekoru 698 puanla Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Paterson Pine'ye aitti. Paralimpikteki rekor ise Tokyo 2020'de yine aynı ülkeden 694 puanla Jessica Stretton'undu.. Sevgi Yorulmaz ise 634 puanla 27'nci oldu.

Öznur Cüre GirdiÖznur Cüre Girdi

Sıralama atışları sonrası Öznur Cüre Girdi doğrudan 31 Ağustos'ta yapılacak son 16'ya yükselirken, Sevgi Yorulmaz ise yarın son 32 turunda Fransız Julie Rigault Chupin'le eşleşti.

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