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Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, görevi ne? Ali Yüce Galatasaray'dan istifa mı etti, neden? Acil toplantı kararı alındı!

Galatasaray Spor Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi hayallerine veda etmesinin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve Şampiyonlar Ligi'ne veda, sarı-kırmızılı yönetimi harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, Galatasaray Yönetim Kurulu bugün akşam saatlerinde acil olarak toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin, yaşanan şok elenmenin ardından yapılacaklar ve olası istifa kararları olduğu belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 17:49 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 17:49
Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, görevi ne? Ali Yüce Galatasaray’dan istifa mı etti, neden? Acil toplantı kararı alındı!

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hayallerine Young Boys engeliyle veda etti. 1-0'lık skorla biten rövanş maçı sonrası camiada büyük bir hayal kırıklığı yaşanırken, yönetim kurulu acil olarak toplanma kararı aldı.

Yönetim kurulundan Ali Yüce'nin istifa ettiği öğrenilirken, 3 ismin daha görevini bırakacağı öne sürüldü. Galatasaray'da görevinden istifa eden Ali Yüce, "Galatasaray'ı hayatının merkezine koymayan, şahsi çıkarlarının gerisinde tutan kimseyle aynı masada oturmam. Bu bildirinin zaman ve usül ile alakalı sorunlu olduğunu dile getirmiştim. Hiçbir masada sinek ikili olamam. Bu düşüncemi, rahatsızlığımı yönetimde yüz yüze de dile getireceğim" dedi.

Rams Park'ta yapılacak olan toplantının 18.00'de başlayacağı ve önemli kararların alınacağı belirtildi.

ALİ YÜCE KİMDİR?

1986 yılında İstanbul'da doğan Ali Yüce, Ortaokul öğrenimini İstanbul Erkek, lise eğitimini Eyüboğlu Koleji'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini ise Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümü ve sonrasında lisans üstü eğitimini ise Miami Ad School'da tamamladı.

2005 yılı itibariyle aile şirketlerinde çeşitli görevler alan Yüce, 2010 yılında SKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

Ali Yüce Galatasaray Spor Kulübü'nde, 2014 - 2018 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Hali hazırda 2. döneminde Deik Türkiye - Çekya İş Konseyi başkanı olan Yüce, aynı zamanda Türk Çek Dostluk Derneği kurucu üyesi, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, ODD kurucu üyesi, Oyder, Büyük Kulüp ve Moda Deniz Kulübü üyesidir. İngilizce bilen Ali Yüce 4 çocuk babasıdır.

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