Ali Yüce kimdir, kaç yaşında, görevi ne? Ali Yüce Galatasaray’dan istifa mı etti, neden? Acil toplantı kararı alındı!

Yönetim kurulundan Ali Yüce'nin istifa ettiği öğrenilirken, 3 ismin daha görevini bırakacağı öne sürüldü. Galatasaray'da görevinden istifa eden Ali Yüce, "Galatasaray'ı hayatının merkezine koymayan, şahsi çıkarlarının gerisinde tutan kimseyle aynı masada oturmam. Bu bildirinin zaman ve usül ile alakalı sorunlu olduğunu dile getirmiştim. Hiçbir masada sinek ikili olamam. Bu düşüncemi, rahatsızlığımı yönetimde yüz yüze de dile getireceğim" dedi.

Rams Park'ta yapılacak olan toplantının 18.00'de başlayacağı ve önemli kararların alınacağı belirtildi.