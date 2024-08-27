Kerem Demirbay: Futbol aslında çok basit

Sarı kırmızılıların gurbetçi yıldızı Kerem Demirbay, 1-0 kaybedilen Young Boys mücadelesinden sonra TRT'nin sorularını yanıtladı. Tecrübeli orta saha Türkiye'yi temsil edemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Sarı kırmızılıların gurbetçi yıldızı Kerem Demirbay, 1-0 kaybedilen Young Boys mücadelesinden sonra TRT'nin sorularını yanıtladı. Tecrübeli orta saha Türkiye'yi temsil edemedikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.
Kerem Demirbay açıklamasında; "Üzgünüz. İstediğimizi yapamadık. Taraftarlarımızı üzdük. Ülkemizi temsil edemedik. Futbol çok basit. 90 dakika sonrasında ya yenilirsin veya kaznaırsın. Bize yakışanı yapamadık. Camiamız ve ülkemiz için üzgünüz. Avrupa Ligi'ne katıldık ve bize yakışanı yaparak yola devam etmek istiyoruz. Gabriel, Egehan herkes... Hepsi kardeşimdir. Kimseye bir hediyem yok. Çalışan formayı alır. Mücadeleye ve çalışmaya devam." dedi.