Kerem Demirbay: Futbol aslında çok basit

Kerem Demirbay

Kerem Demirbay açıklamasında; "Üzgünüz. İstediğimizi yapamadık. Taraftarlarımızı üzdük. Ülkemizi temsil edemedik. Futbol çok basit. 90 dakika sonrasında ya yenilirsin veya kaznaırsın. Bize yakışanı yapamadık. Camiamız ve ülkemiz için üzgünüz. Avrupa Ligi'ne katıldık ve bize yakışanı yaparak yola devam etmek istiyoruz. Gabriel, Egehan herkes... Hepsi kardeşimdir. Kimseye bir hediyem yok. Çalışan formayı alır. Mücadeleye ve çalışmaya devam." dedi.