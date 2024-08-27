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Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray'a olay gönderme! İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde...

Galatasaray'ın kendi evinde Young Boys'a 1-0 mağlup olup Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde sosyal medya hesaplarından olay göndermede bulundu.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 01:21 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 01:21
Fenerbahçeli futbolculardan Galatasaray’a olay gönderme! İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Galatasaray evinde 1-0 kaybeden Galatasaray toplam 4-2'lik skorla Devler Ligi'ne veda etti.



FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN OLAY GÖNDERME

Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde sosyal medya hesaplarından olay göndermede bulundu.



"BİZDE KANSIZLIK OLMAZ"

Mert Hakan yaptığı paylaşımda, ''Herkes karakterine yakışanı yapar, söz konusu Türk Bayrağı ise bizde kansızlık olmaz… İyi geceler Büyük Fenerbahçe Taraftarı'' ifadelerini kullandı.



"İYİ GECELER"

Jayden Oosterwolde ise Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı golün ardından Galatasaraylı taraftarlar karşısında yaptığı sevinci paylaşarak ''İyi geceler'' notunu düştü.



Öte yandan İrfan Can Kahveci ise gol sonrası yaptığı uyuma sevincinin fotoğrafına "İyi geceler Fenerbahçe ailesi" notunu düştü.

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