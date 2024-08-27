Young Boys’un Galatasaray’a attığı gol sonrası ofsayt kararı! İşte o an

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys ile karşılaştı. Zorlu randevuda temsilcimiz fırsatlar bulsa da İsviçre ekibi de zaman zaman pozisyonlar buldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys ile karşılaştı. Zorlu randevuda temsilcimiz fırsatlar bulsa da İsviçre ekibi de zaman zaman pozisyonlar buldu.
Sarı siyahlı ekip Ebrima Colley'in golü ile Rams Park'ta 1-0 öne geçti. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle birlikte ofsayt kararı verildi ve gol geçersiz sayıldı.
İşte o an...