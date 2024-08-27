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Young Boys'un Galatasaray'a attığı gol sonrası ofsayt kararı! İşte o an

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray sahasında Young Boys'la karşılaştı. RAMS Park'taki mücadelede konuk takım Ebrima Colley ile 1-0 öne geçti ancak VAR incelemesi sonrası ofsyat kararı çıktı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 22:48 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:48
Young Boys’un Galatasaray’a attığı gol sonrası ofsayt kararı! İşte o an

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray, play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys ile karşılaştı. Zorlu randevuda temsilcimiz fırsatlar bulsa da İsviçre ekibi de zaman zaman pozisyonlar buldu.

Sarı siyahlı ekip Ebrima Colley'in golü ile Rams Park'ta 1-0 öne geçti. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle birlikte ofsayt kararı verildi ve gol geçersiz sayıldı.

İşte o an...

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