Young Boys’un Galatasaray’a attığı gol sonrası ofsayt kararı! İşte o an

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Galatasaray , play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys ile karşılaştı. Zorlu randevuda temsilcimiz fırsatlar bulsa da İsviçre ekibi de zaman zaman pozisyonlar buldu.

Sarı siyahlı ekip Ebrima Colley'in golü ile Rams Park'ta 1-0 öne geçti. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle birlikte ofsayt kararı verildi ve gol geçersiz sayıldı.

İşte o an...

Young Boys'un iptal edilen golü