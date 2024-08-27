RAMS Park’ta ortalık karıştı! Galatasaray Young Boys maçında Muslera çıldırdı Berkan rakibini saha dışına iterek çıkarmaya çalıştı

Galatasaray Young Boys maçının son bölümünde ortalık karıştı. Gergin anların yaşandığı dakikalarda Fernando Muslera, oyundan çıkmakta zorlu çıkaran ve adeta direnen rakip futbolcular için çaba gösterdi. Karşılık alamayınca da çıldırdı.
Galatasaray Young Boys maçının son bölümünde ortalık karıştı. Gergin anların yaşandığı dakikalarda Fernando Muslera, oyundan çıkmakta zorlu çıkaran ve adeta direnen rakip futbolcular için çaba gösterdi. Karşılık alamayınca da çıldırdı.
Oyundan çıkan iki Young Boys oyuncusu, saha kenarından yedek kulübesine doğru giderken bir anda içeri girdi. Bu durum sonrasında Uruguaylı file bekçisi tepki gösterdi.
Gergin anların başladığı dakikanın devamınd Berkan ise rakibini sahanın dışına iterek çıkarmaya çalıştığı görüldü. Ardından taç çizgisinde kümelenen oyuncular arasında tartışma başladı. Kaan Ayhan itildi.