PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

RAMS Park'ta ortalık karıştı! Galatasaray Young Boys maçında Muslera çıldırdı Berkan rakibini saha dışına iterek çıkarmaya çalıştı

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, rakibine 3-2'nin ardından evinde 1-0 yenilerek 1 numaralı organizasyona veda etti. Mücadelenin son bölümünde İsviçre ekibinin oyuncularının yapıtğı hareketlerle saha içi karıştı. Muslera adeta çıldırdı. Berkan rakibini iterek saha dışına çıkarmak zorunda kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 00:20 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 01:35
RAMS Park’ta ortalık karıştı! Galatasaray Young Boys maçında Muslera çıldırdı Berkan rakibini saha dışına iterek çıkarmaya çalıştı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray Young Boys maçının son bölümünde ortalık karıştı. Gergin anların yaşandığı dakikalarda Fernando Muslera, oyundan çıkmakta zorlu çıkaran ve adeta direnen rakip futbolcular için çaba gösterdi. Karşılık alamayınca da çıldırdı.

Muslera kırmızı kartla oyun dışında kaldıMuslera kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Oyundan çıkan iki Young Boys oyuncusu, saha kenarından yedek kulübesine doğru giderken bir anda içeri girdi. Bu durum sonrasında Uruguaylı file bekçisi tepki gösterdi.

Berkan Kutlu rakibini iterek oyundam çıkardıBerkan Kutlu rakibini iterek oyundam çıkardı

Gergin anların başladığı dakikanın devamınd Berkan ise rakibini sahanın dışına iterek çıkarmaya çalıştığı görüldü. Ardından taç çizgisinde kümelenen oyuncular arasında tartışma başladı. Kaan Ayhan itildi.

Galatasaray Young Boys maçında ortalık karıştıGalatasaray Young Boys maçında ortalık karıştı

SON DAKİKA