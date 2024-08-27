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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz Avrupa Ligi'ni kazanmak

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk mücadele sonrasında konuştu. Deneyimli çalıştırıcı, sorumluluğun kendisinde olduğunu ifade ederek oyun anlamında yavaş kaldıklarını dile getirdi. Ayrıca Avrupa Ligi'ni de kazanmak istediklerini açıkladı.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 00:55 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 00:56
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Hedefimiz Avrupa Ligi’ni kazanmak

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Hedefini Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olarak belirleyen Galatasaray'ın yenilenen format sonrasında ilk kez düzenlenecek organizasyon için Young Boys'u elemesi gerekiyordu. İlk maçı 3-2 kaybeden Aslan, rakibine evinde de 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Okan BurukOkan Buruk

Karşılaşma sonrasında konuşan Teknik Direktör Okan Buruk; "Hayal ettiğimizde, maçın içindekiler örtüşmedi. Kağıt üzerinde inanılmaz bir üstünlüğümüz var. Değer ve kalite açısından. Çok daha iyisini yapabilirdik. Zaman zaman sanki üstümüzde 5-10 kiloluk ağırlıklar varmış gibi hareket ettik. Bazen fazla hazırlanmak da etki yapabilir. Maçın genelinde top bizdeydi. Ne oyun hızımız iyiydi ne de yapımız. Çok fazla pas hatası yaptık ve geçiş şansı verdik. Bize karşı başarılı da oldular. İkinci devre daha fazla rakip kalede olduğumuz bölündü. Maçı kazanacak pozisyonu da bulduk ama devamında yedik. 10 kişi kalmak da etkiledi. Sorumluluk benim. Oyuncularım en iyisini yapmaya çalıştı. En üzüldüğümüz konu taraftar. Maçtan önce ve sırasında desteklediler. Sonrasında destek verdiler. Onların hayal ettiği zaferi getiremedik. Bu takım burada oynadıysa geçen sezon şampiyon olduğundan dolayı oynadı. Yine şampiyonluk kazanıp yine oynayacağız. Avrupa Ligi'nde final oynamak, kazanmak bu yolda yürümek istiyoruz. Bu hedefi koymamız gerekiyor. Geriden oyun kurmada çok zorlandık. Davinson'un olmaması bizi çok etkiledi ancak biz Galatasaray'ız. Bunların olmaması gerekir. Kısa sürede toparlanmalıyız. Taraftarımızı hep kazanmaya alıştırdık ama bugün başaramadık. Yine kazanacağız. İlk hedefimiz hafta sonundaki maç" diye konuştu.

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