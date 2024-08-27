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Beşiktaş'tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak takviyeye çevrildi. Portekiz basını siyah beyazlıların Benfica ile yollarını ayıracak olan Joao Mario ile ilgilendiğini yazdı. Kartal, Joao Mario transferini noktalayamazsa B planını devreye sokacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 13:24 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 13:24
Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar, ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberliğe engel olamamıştı.

Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

Temsilcimiz, perşmebe gecesi oynanacak karşılaşmada kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR

Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Beşiktaş, birçok ismi kadrosuna kattı. Kartal Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi yıldızlara imza attırırken bu isimlerden hemen katkı almayı da başardı.

Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

Son olarak savunmaya Felix Uduokhai takviyesini yapan Kartal, 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

SIRA KANAT TRANSFERİNDE

Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak takviyeye çevrildi. Portekiz basını siyah beyazlıların Benfica ile yollarını ayıracak olan Joao Mario ile ilgilendiğini yazdı.

Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'in de ayrılığına onay verdiği yıldız isim, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

B PLANI SARABIA

Beşikaş Joao Mario transferini sonuçlandıramazsa, Sarabia'ya imza attırmak istiyor. Wolverhampton ile bir yıllık sözleşmesi kalan İspanyol oyuncunun da siyah beyazlılara olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

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