Beşiktaş’tan dev transfer! Joao Mario olmazsa o gelecek

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar, ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberliğe engel olamamıştı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Lugano maçı hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlılar, ilk maçta 3-1 öne geçmesine rağmen 3-3'lük beraberliğe engel olamamıştı.
Temsilcimiz, perşmebe gecesi oynanacak karşılaşmada kazanarak adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırmanın planlarını yapıyor.
TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR
Transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Beşiktaş, birçok ismi kadrosuna kattı. Kartal Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi yıldızlara imza attırırken bu isimlerden hemen katkı almayı da başardı.
Son olarak savunmaya Felix Uduokhai takviyesini yapan Kartal, 26 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
SIRA KANAT TRANSFERİNDE
Beşiktaş'ta gözler sağ kanat için yapılacak takviyeye çevrildi. Portekiz basını siyah beyazlıların Benfica ile yollarını ayıracak olan Joao Mario ile ilgilendiğini yazdı.
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'in de ayrılığına onay verdiği yıldız isim, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.
B PLANI SARABIA
Beşikaş Joao Mario transferini sonuçlandıramazsa, Sarabia'ya imza attırmak istiyor. Wolverhampton ile bir yıllık sözleşmesi kalan İspanyol oyuncunun da siyah beyazlılara olumlu yaklaştığı kaydedildi.