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Mauro Icardi Young Boys karşısında penaltı bekledi! İşte o an...

Galatasaray'ın Young Boys ile karşılaştığı mücadelenin ilk saniyelerinde Mauro Icardi, ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve ardından penaltı bekledi. Norveçli hakem Espen Eskas devam kararı verdi. İşte o pozisyon...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 22:08 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:16
Mauro Icardi Young Boys karşısında penaltı bekledi! İşte o an...

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Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, 3-2'nin rövanşında maça hızlı başladı. Sarı krımızılılar santra sonrasındaki birkaç saniye içerisinde Mauro Icardi ile ceza sahasına girmeyi başardı.

Arjantinli futbolcu rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve sarı kırmızılılar penaltı bekledi. Norveçli hakem Espen Eskas devam kararı verdi. İşte o pozisyon...

Mauro Icardi penaltı beklediMauro Icardi penaltı bekledi

Mauro Icardi penaltı beklediMauro Icardi penaltı bekledi

Görüntü TRT'den alınmıştır.

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