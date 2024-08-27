Mauro Icardi Young Boys karşısında penaltı bekledi! İşte o an...

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, 3-2'nin rövanşında maça hızlı başladı. Sarı krımızılılar santra sonrasındaki birkaç saniye içerisinde Mauro Icardi ile ceza sahasına girmeyi başardı.
Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile karşılaşan Galatasaray, 3-2'nin rövanşında maça hızlı başladı. Sarı krımızılılar santra sonrasındaki birkaç saniye içerisinde Mauro Icardi ile ceza sahasına girmeyi başardı.
Arjantinli futbolcu rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve sarı kırmızılılar penaltı bekledi. Norveçli hakem Espen Eskas devam kararı verdi. İşte o pozisyon...
Görüntü TRT'den alınmıştır.