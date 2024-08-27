Archie Brown

ARCHIE BROWN KİMDİR?

Tam adı Archibald Norman Brown olan Archie Brown, 28 Mayıs 2002 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde doğdu. Futbol hayatına Derby County alt yapısında başladı. İlk transferini ise 2021'in yaz ayında Lausanne-Spot ile İsviçre'ye gerçekleştirdi. 43 karşılaşmada 5 gol atıp 4 de asist yaptı ve bu performansı onu Belçika'ya götürdü. 4 milyon euroya KAA Gent'e imza attı. Mavi beyazlı ekiple 50 karşılaşmada 6 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Sol bekin yanı sıra hücum bölgelerinde de görev alabiliyor.