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Fenerbahçe'ye 22'lik makine! Sol bek transferinde bomba patlıyor

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton ile anlaşması sonrasında yeni bir sol bek arayışına başlamıştı. Birçok önemli ismin bulunduğu listeye yeni bir yıldız daha eklendi. 22 yaşındaki oyuncu gelecekte elde edilmesi muhtemel bonservisle de iştah kabartıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 19:08 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 19:08
Fenerbahçe’ye 22’lik makine! Sol bek transferinde bomba patlıyor

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Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Rize'deki maçta ortaya koyduğu oyunla beğeni topladıFenerbahçe Rize'deki maçta ortaya koyduğu oyunla beğeni topladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Kanarya, sahadan 5-0'lık farklı bir skorla galip ayrıldı. Sarı laicvertlileri galibiyete götüren golleri Fred, Dzeko ve Khusniddin Alikulov kendi kalesine attı. Kanarya 4. haftada ise Alanyaspor'u evinde ağırlayacak.

Edin Dzeko ve FredEdin Dzeko ve Fred

Fenerbahçe bu skorla birlikte maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturmayı da başardı. Morallerin yerine geldiği camiada birliktelik de sağlandı. Hedef iç sahadaki zorlu randevudan da galip ayrılarak milli araya daha da moralli girmek.

Fred 3 golle yıldızlaştıFred 3 golle yıldızlaştı

FRED RESİTALİ

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında sakatlanan Fred, Lille eşleşmeleri ve Adana Demirspor maçlarını kaçırmıştı. Brezilyalı orta saha Göztepe karşısında kadroya alınmış ancak riske edilmemişti.

Fred kariyerinde ilk kez hat-trick yaptıFred kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı

Sambacının sahaya dönüşü muhteşem oldu. Mourinho'nun Rize deplasmanında ilk 11'de sahaya sürdüğü deneyimli oyuncu 14, 60 ve 64'te sahneye çıkarak tam 3 gol atmayı başardı ve kariyerinin ilk hat-trickini yaptı.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

FERDİ KADIOĞLU AÇIKLANACAK

Fenerbahçe'nin 1.4 milyon euroya kadrosuna kattığı ve 6 sezondur da formasını terlettiği Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz hafta Brighton ile sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gitmişti. Milli futbolcunun kısa sürede transferinin resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Jose MourinhoJose Mourinho

YENİ SOL BEK ALINACAK

Ferdi Kadıoğlu'ndan gelecek tarihi bonservisle yeni bir operasyona başlayan Fenerbahçe'de birçok sol bek listeye alındı. Dünyanın önemli liglerinde forma giyen isimlerden Güney Amerika'ya kadar geniş bir ağ kuruldu ve görüşmeler başladı. 24 yaşındaki oyuncunun açıklanması sonrası bu hamle de resmiyete kavuşturulacak.

Archie BrownArchie Brown

ARCHIE BROWN BOMBASI

Kanarya transfer çalışmaları kapsamında Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyen Archie Brown'u listesine aldı. Jose Mourinho'nun istediği isimler arasında bulunan genç futbolcu için ilk temas kuruldu.

Archie BrownArchie Brown

ARCHIE BROWN KİMDİR?

Tam adı Archibald Norman Brown olan Archie Brown, 28 Mayıs 2002 tarihinde İngiltere'nin Birmingham kentinde doğdu. Futbol hayatına Derby County alt yapısında başladı. İlk transferini ise 2021'in yaz ayında Lausanne-Spot ile İsviçre'ye gerçekleştirdi. 43 karşılaşmada 5 gol atıp 4 de asist yaptı ve bu performansı onu Belçika'ya götürdü. 4 milyon euroya KAA Gent'e imza attı. Mavi beyazlı ekiple 50 karşılaşmada 6 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Sol bekin yanı sıra hücum bölgelerinde de görev alabiliyor.

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