Fernando Muslera Young Boys maçında kırmızı kart gördü!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Gaatasaray, play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys'u ağırladı. Karşılaşmada zaman zaman pozisyonlar bulan Aslan, 88'de yenik duruma düştü.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Gaatasaray, play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys'u ağırladı. Karşılaşmada zaman zaman pozisyonlar bulan Aslan, 88'de yenik duruma düştü.
Golün ardından Fernando Muslera, yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyun dışında kaldı. Deneyimli file bekçisinden sonra kaleye Günay geçti.
Young Boys, Virginius'un attığı golle temsilcimiz Galatasaray karşısında öne geçti.#GSvYB #UCL pic.twitter.com/dbXHMisq8R— TRT Spor (@trtspor) August 27, 2024
Görüntü TRT'den alınmıştır.