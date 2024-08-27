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Fernando Muslera Young Boys maçında kırmızı kart gördü!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, Young Boys ile oynanan play-off turu rövanş mücadelesinde konuk takımın attığı gol sonrası kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 23:54 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 23:59
Fernando Muslera Young Boys maçında kırmızı kart gördü!

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak isteyen Gaatasaray, play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys'u ağırladı. Karşılaşmada zaman zaman pozisyonlar bulan Aslan, 88'de yenik duruma düştü.

Muslera kırmızı kart sonası hakeme itiraz ettiMuslera kırmızı kart sonası hakeme itiraz etti

Golün ardından Fernando Muslera, yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı ve oyun dışında kaldı. Deneyimli file bekçisinden sonra kaleye Günay geçti.


Görüntü TRT'den alınmıştır.

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