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Galatasaray'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a dev çalım!

Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, takıma bir stoper takviyesi istedi. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan yönetim, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki isim için teklifini sundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 10:16 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 11:33
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligde oynadığı ilk 2 maçı kazanan sarı kırmızılıların Gaziantep ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmişti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

Bir yandan Avrupa ve Süper Lig maçları için çalışmalarını sürdüren Aslan, diğer yandan transfer girişimlerine devam ediyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

Sezon başında Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katan Aslan, ardından sağ bek Jelert için 9 milyon euro ödedi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

Sarı kırmızılılar son olarak ise Gabriel Sara transferini bitirdi. Cimbom, Brezilyalı orta saha için 18 milyon euro ödedi ve kulüp rekoru kırıldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Galatasaray Sara transferinin ardından limit problemi nedeniyle görüştüğü isimlere imza attırmakta zorlanıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Leo Dubois, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Zaha ve Halil Dervişoğlu ile yollarını ayırmak isteyen Aslan, yeni transferlerine de yer açacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A ÇALIM

Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, takıma bir stoper takviyesi istedi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

Bu doğrultuda çalışmalara başlayan yönetim, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Mario Hermoso ismini listeye aldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

29 yaşındaki İspanyol sol stoper, Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıktı. Oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiği biliniyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

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