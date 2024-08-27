Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

Sarı kırmızılılar son olarak ise Gabriel Sara transferini bitirdi. Cimbom, Brezilyalı orta saha için 18 milyon euro ödedi ve kulüp rekoru kırıldı.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE Galatasaray Sara transferinin ardından limit problemi nedeniyle görüştüğü isimlere imza attırmakta zorlanıyor.

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Leo Dubois, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Zaha ve Halil Dervişoğlu ile yollarını ayırmak isteyen Aslan, yeni transferlerine de yer açacak.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A ÇALIM Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, takıma bir stoper takviyesi istedi.