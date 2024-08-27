Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligde oynadığı ilk 2 maçı kazanan sarı kırmızılıların Gaziantep ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmişti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligde oynadığı ilk 2 maçı kazanan sarı kırmızılıların Gaziantep ile oynayacağı karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmişti.
Bir yandan Avrupa ve Süper Lig maçları için çalışmalarını sürdüren Aslan, diğer yandan transfer girişimlerine devam ediyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katan Aslan, ardından sağ bek Jelert için 9 milyon euro ödedi.
Sarı kırmızılılar son olarak ise Gabriel Sara transferini bitirdi. Cimbom, Brezilyalı orta saha için 18 milyon euro ödedi ve kulüp rekoru kırıldı.
GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE
Galatasaray Sara transferinin ardından limit problemi nedeniyle görüştüğü isimlere imza attırmakta zorlanıyor.
Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Leo Dubois, Cicaldau, Taylan Antalyalı, Eyüp Aydın, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Zaha ve Halil Dervişoğlu ile yollarını ayırmak isteyen Aslan, yeni transferlerine de yer açacak.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A ÇALIM
Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson'un performanslarından memnun olmayan teknik direktör Okan Buruk, takıma bir stoper takviyesi istedi.
Bu doğrultuda çalışmalara başlayan yönetim, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Mario Hermoso ismini listeye aldı.
29 yaşındaki İspanyol sol stoper, Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesiyle boşa çıktı. Oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiği biliniyor.