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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yıllık 500-600 milyon liralık faiz yükü oluşturan Bankalar Birliği borçlarından kurtulacaklarını dile getirerek; "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" dedi.

Ertuğrul Doğan TRABZONSPOR'UN MALİ YAPISI GÜÇLENECEK Bankalar Birliği borçları haricinde bilançoda yer alan diğer ödeme kalemlerinin de tamamlanacağını dile getiren Doğan; "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda, Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.