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Trabzonsopor Başkanı Ertuğrul Doğan: Tüm banka kredilerini kapatıp finansal rahatlama sağlayacağız

Bu sezon gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmalarıyla dikkat çeken Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, kısa süre içerisinde borçlarının büyük bir bölümünü kapatacaklarını, banka kredilerini ödeyeceklerini ve finansal rahatlığa kavuşacaklarını dile getirdi.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 16:14 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 16:14
Trabzonsopor Başkanı Ertuğrul Doğan: Tüm banka kredilerini kapatıp finansal rahatlama sağlayacağız

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yıllık 500-600 milyon liralık faiz yükü oluşturan Bankalar Birliği borçlarından kurtulacaklarını dile getirerek; "Trabzonspor olarak yapmış olduğumuz sermaye artırımı başvurumuzla birlikte, elde edilecek kaynakla Bankalar Birliği'nden resmi olarak çıkacağız ve tüm banka kredilerimizi kapatacağız. Bu hamlemizle birlikte kulübümüz, yıllık 500-600 milyon TL'lik bir faiz yükünden kurtulmuş olacak. Faiz oranlarının %55 seviyelerinde seyrettiği bir ortamda, sürecimizin başarıyla tamamlanması ile birlikte kulübümüz için çok büyük bir finansal rahatlama sağlayacağız" dedi.

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

TRABZONSPOR'UN MALİ YAPISI GÜÇLENECEK

Bankalar Birliği borçları haricinde bilançoda yer alan diğer ödeme kalemlerinin de tamamlanacağını dile getiren Doğan; "KAP'ta açıkladığımız raporlar incelendiğinde, sadece banka kredilerinden değil, diğer birçok borçtan da kurtulmak için ciddi adımlar attığımız görülecektir. Bu süreç sonunda, Trabzonspor'un mali yapısını büyük ölçüde güçlendireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

SORUN KALMAYACAK

Bordo mavililerin başkanı, sermaye artışıyla öz kaynaklardaki tablonun pozitife çevrileceğinin altını çizerek; "Bu sermaye artışıyla birlikte kulübümüzün öz kaynaklarını pozitife çevirerek, UEFA'nın Pozitif Öz Kaynak Kuralı başta olmak üzere birçok mali kriteri Trabzonspor için artık bir sorun olmaktan çıkarmak arzusundayız" diye konuştu.

Ertuğrul DoğanErtuğrul Doğan

VERGİ ÖDEMELERİNDE PLANLAMA YAPILACAK

Son olarak vergi borçlarına da değinen Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geleceğini güvence altınaa alma konusunda önemli bir adım atacaklarını belirterek; "Sigorta prim borcu olmayan Trabzonspor, vergi borçlarına ilişkin de ciddi bir ödeme planı yapacak. Sıfır borç politikasına doğru attığımız önemli adımlardan bir tanesi olan sermaye artırımı ile birlikte, Trabzonspor'un geleceğini güvence altına almak yolunda ciddi mesafe almış olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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