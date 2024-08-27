Galatasaray’da bir takım yolcu! Tam 11 isme kapı göründü

Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Ziyech'e hem 2024-2025 hem de 2025-2026 sezonunda net 2 milyon 850 bin Euro ödeneceğini açıkladı.

Aslan üçüncü transferini ise teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla takviye yapılmasını istediği sağ bek bölgesine gerçekleştirdi. Galatasaray, Kopenhag forması giyen Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Danimarkalı futbolcunun transferi için Kopenhag'a 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitle 9 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 900 bin Euro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon Euro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 100 bin Euro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro ve 2028-2029 sezonu için net 1 milyon 350 bin Euro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.