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Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den! O ikna edecek

Fenerbahçe'de Rizespor maçının ardından gözler yeniden transfer hareketliliğine çevrilirken, Ferdi Kadıoğlu transferinin netleşmesi bekleniyor. Bu transferden net 30 milyon euro gelir elde edecek olan Kanarya; sol bek, stoper ve orta saha hamlelerini noktalayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden eski öğrencisini isterken, ikna süreci için Fred de devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 12:26 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 12:26
Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Rizespor maçının sevinci yaşanıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda 5-0 galip gelerek, Göztepe karşısında yaşanan puan kaybını da unutturdu.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

Rizespor maçının ardından gözler yeniden transfer hareketliliğine çevrilirken, Ferdi Kadıoğlu transferinin netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

Brighton ile her konuda anlaşan ve geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu, resmi sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

Bu transferden net 30 milyon euro gelir elde edecek olan Kanarya; sol bek, stoper ve orta saha hamlelerini noktalayacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

MOURINHO'DAN ÖZEL İSTEK

Fenerbahçe sezon başında stoper hattına Çağlar Söyüncü takviyesini yaparken, Becao'nun durumu merakla bekleniyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

Brezilyalı yıldız Atalanta ile görüşme halinde. Transferin gerçekleşmesi durumunda Kanarya, yeni bir stoper takviyesi yapacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

İKNA İŞİ FRED'DE!

Teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden eski öğrencisi Lindelöf'ün transfer edilmesini istedi. İsveçli stoper için Fred de devreye girdi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

Brezilyalı yıldız, Manchester United'dan takım arkadaşı olan Lindelöf'ü ikna sürecine şimdiden başladı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

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