Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! O ikna edecek

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Rizespor maçının sevinci yaşanıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda 5-0 galip gelerek, Göztepe karşısında yaşanan puan kaybını da unutturdu.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Rizespor maçının sevinci yaşanıyor. Sarı lacivertliler deplasmanda 5-0 galip gelerek, Göztepe karşısında yaşanan puan kaybını da unutturdu.
Rizespor maçının ardından gözler yeniden transfer hareketliliğine çevrilirken, Ferdi Kadıoğlu transferinin netleşmesi bekleniyor.
Brighton ile her konuda anlaşan ve geçtiğimiz günlerde sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu, resmi sözleşmeye imza atacak.
Bu transferden net 30 milyon euro gelir elde edecek olan Kanarya; sol bek, stoper ve orta saha hamlelerini noktalayacak.
MOURINHO'DAN ÖZEL İSTEK
Fenerbahçe sezon başında stoper hattına Çağlar Söyüncü takviyesini yaparken, Becao'nun durumu merakla bekleniyor.
Brezilyalı yıldız Atalanta ile görüşme halinde. Transferin gerçekleşmesi durumunda Kanarya, yeni bir stoper takviyesi yapacak.
İKNA İŞİ FRED'DE!
Teknik direktör Jose Mourinho, yönetimden eski öğrencisi Lindelöf'ün transfer edilmesini istedi. İsveçli stoper için Fred de devreye girdi.
Brezilyalı yıldız, Manchester United'dan takım arkadaşı olan Lindelöf'ü ikna sürecine şimdiden başladı.