Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi! İşte bonservisi...

Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Crawley Town ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası maçı öncesi The Amex'te tribünleri selamladı.

👋 Brighton'un yeni transferi 🇹🇷 Ferdi Kadıoğlu, Lig Kupası maçı öncesi taraftarları selamladı. pic.twitter.com/JCphKKnxZe — Fotomaç (@fotomac) August 27, 2024



Ferdi Kadıoğlu

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklama ile elde edilecek bonservisi de duyurdu. Açıklamda; "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.