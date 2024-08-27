Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu’nu KAP’a bildirdi! İşte bonservisi...

2018 yazında NEC Nijmegen'den transfer edilen ve o günden bu yana performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi Birghton oldu. Birçok takımın peşinde koştuğu milli futbolcu artık İngiltere'de forma giyecek.
2018 yazında NEC Nijmegen'den transfer edilen ve o günden bu yana performansıyla adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi Birghton oldu. Birçok takımın peşinde koştuğu milli futbolcu artık İngiltere'de forma giyecek.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Sarı lacivertli kulüpten yapılan KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
40 GOLDE ADI VAR
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile bugüne kadar 204 maça çıktı. 18 kez rakip fileleri sarsıp 22 de asist yapmayı başardı. Sarı lacivertli ekiple Türkiye Kupası kazandı. Ayrıca milli takımın da önemli isimleri arasında girdi.
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Crawley Town ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası maçı öncesi The Amex'te tribünleri selamladı.
👋 Brighton'un yeni transferi 🇹🇷 Ferdi Kadıoğlu, Lig Kupası maçı öncesi taraftarları selamladı. pic.twitter.com/JCphKKnxZe— Fotomaç (@fotomac) August 27, 2024
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklama ile elde edilecek bonservisi de duyurdu. Açıklamda; "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir.
Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.
Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." denildi.
YENİ HOCASINDAN İLK SÖZLER
İngiltere'de 2'de 2 yaparak sezona başlayan Brighton'da Teknik Direktör Fabian Hurzeler, Ferdi Kadıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Hurzeler; "Çok heyecanlıyım çünkü mükemmel bir oyuncu ve harika bir karaktere sahibiz. Harika bir yeteneğe sahip, güçlü bir koşucu ve pas vermede çok iyi. Öncelikle bek oynuyor. Sağ veya sol tarafta orta sahanın ortasında da görev yapabiliyor. Öğrenmeye ve gelişmeye çok istekli biri. Premier Lig'e uyum sağlayacağından ve İngiliz futboluna hızla adapte olacağından eminim." dedi.
Fenerbahçe Kulübü Ferdi Kadıoğlu için bir veda mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi;
"
Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır…
Çok da söze gerek yoktur bazen, bazı şeyleri anlatmak için.
Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi…
Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu;
Formaya bağlılığı,
Armaya aidiyeti,
Fenerbahçe'ye saygısı,
Azmi,
Hırsı,
Duruşu ve her tavrıyla
"Fenerbahçe'nin kıymetli bir Ferdi…" oldu.
2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren,
Gerek U21 Takımımızda gerekse 20 Aralık 2018'de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında formamızı giydiği A Takımımızda,
Örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi.
Terinin son damlasına kadar mücadele etti,
Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi,
Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu,
Kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti…
Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi'miz,
Sarı Lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez 'dalya' diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı.
'İyi ki Fenerbahçe' dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu.
Milli Takım tercihini Türkiye'mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi!
Ve şimdi Ferdi'miz yuvasına veda ediyor…
2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor.
'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' Fenerbahçemize verdiğin eşsiz hizmetler için,
Fenerbahçe'nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğu için,
Kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler…
Unutma;
Fenerbahçe'de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar.
Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar…
Atacağın her adımda yanında milyonlar var…
Başarılarınla gururlanacağız,
Sevgimiz, hep yanında olacak.
Yolun açık, şansın bol olsun!
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ VE MİLYONLARCA TARAFTARI"
Gururla bakan gözler var arkanda, her zaman güzel kalacaksın hatıralarda... 🙏 💛💙 pic.twitter.com/l3ExD3nwqc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2024
Ferdi Kadıoğlu Brighton'a trasnferi sonrasında veda mesajı yayımladı.
Yıldız isim yaptığı açıklamada, "Hem benim için hem kulübümüz için hem de taraftarlarımız için zor bir an ama hayatta bazen böyle şeyler olur. Yollarınızın ayrılması gerekebilir. Bu kadar büyük bir kulübe imza atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluydum. Taraftarlarımıza her şey için teşekkür ediyorum. Kalbimdesiniz." ifadelerini kullandı.