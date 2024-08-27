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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenince dev gelirden mahrum kaldı! Young Boys'un kadro değeri ve mevcut durumu şoke etti

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edebilmek için play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys'u ağırlayan Galatasaray, rakibine İsviçre'de 3-2 yenildikten sonra İstanbul'da da 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Cimbom bundan sonra Avrupa Ligi'nde başarılı olabilme mücadelesi verecek. Diğer yandan ayak bastı gelirinden mahrum kalan Aslan, rakibine oranla çok daha değerli bir kadrosu bulunmasına rağmen sahadan hüsranla ayrıldı. İsviçre temsilcisinin bu sezonki sonuçları ise çok dikkat çekici. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 02:29 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 02:32
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden elenince dev gelirden mahrum kaldı! Young Boys’un kadro değeri ve mevcut durumu şoke etti

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Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla oynanacağı sezonda gruplara kalmak isteyen Galatasaray, Young Boys ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Cimbom, birçok pozisyon bulduğu mücadeleden Alan Virginius'un golüyle sahadan 1-0 yenik ayrılarak turnuvadan elendi.

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Galatasaray bu sonuçla birlikte ayak bastı parası olarak belirlenen 18 milyon 620 bin euroyu kasasına koyamayacak. Ayrıca 9 milyon euroluk yayın gelirinden de mahrum kalacak. Gruplarda galibiyette 2.1 milyon euro, beraberlikte ise 700 bin euro kazanacaktı. Ama hepsinden mahrum kaldı.

Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecekGalatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek

Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek olan Cimbom, Play-off turu geliri olarak 4.29 milyon euro ve Avrupa Ligi katılımı için de 4.31 milyon euroyy kasasına koydu.

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Galatasaray'ın elendiği Young Boys, bu sezon ligde galibiyet alamadı. İsviçre ligine evinde aldığı Sion mağlubiyeti ile başlayan sarı siyahlılar, Servette'ye 3-1 ve St. Gallen'e ise 4-0 kaybetti. İlk puanını Zürich ile evinde oynadığı mücadelede 2-2'lik sonuçla aldı. Son deplasmanında da Yverdon'a karşı yine 2-2'lik beraberlikle puanını 2'ye çıkardı.

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Young Boys bu sezon İsviçre Kupası'nda Printse-Nendaz'ı 10-0 yendiler. Fakat rakip amatör bir kulüptü. Profesyonel statüdeki hiçbir takımı yenemeyen Patrick Rahmen'in öğrencileri ligde yediği 13 golle birlikte son sırada yer alıyor.

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Diğer yandan Young Boys'un Galatasaray karşısındaki piyasa değeri de dikkat çekti. İsviçre temsilcisi 63.20 milyon euroluk değere sahip. Meschack Elia 7.5 milyon euro ile ilk sırada yer alıyor.

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Galatasaray ise 209.3 milyon euro ile ile rakibinin 3 katı daha fazla değere sahip. Barış Alper Yılmaz şu an 20 milyon euroluk değeriyle sarı kırmızılıların en pahalı futbolcusu olarak değerlendiriliyor.

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