Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden elenince dev gelirden mahrum kaldı! Young Boys’un kadro değeri ve mevcut durumu şoke etti

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatıyla oynanacağı sezonda gruplara kalmak isteyen Galatasaray, Young Boys ile Rams Park'ta karşı karşıya geldi. Cimbom, birçok pozisyon bulduğu mücadeleden Alan Virginius'un golüyle sahadan 1-0 yenik ayrılarak turnuvadan elendi.
Galatasaray Young Boys'a iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi
Galatasaray bu sonuçla birlikte ayak bastı parası olarak belirlenen 18 milyon 620 bin euroyu kasasına koyamayacak. Ayrıca 9 milyon euroluk yayın gelirinden de mahrum kalacak. Gruplarda galibiyette 2.1 milyon euro, beraberlikte ise 700 bin euro kazanacaktı. Ama hepsinden mahrum kaldı.
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek
Yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek olan Cimbom, Play-off turu geliri olarak 4.29 milyon euro ve Avrupa Ligi katılımı için de 4.31 milyon euroyy kasasına koydu.