Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden elenince dev gelirden mahrum kaldı! Young Boys’un kadro değeri ve mevcut durumu şoke etti

Barış Alper Yılmaz eski görüntüsünün çok uzağındaydı Young Boys bu sezon İsviçre Kupası'nda Printse-Nendaz'ı 10-0 yendiler. Fakat rakip amatör bir kulüptü. Profesyonel statüdeki hiçbir takımı yenemeyen Patrick Rahmen'in öğrencileri ligde yediği 13 golle birlikte son sırada yer alıyor.

Galatasaraylı oyuncular maç sonu büyük üzüntü yaşadı Diğer yandan Young Boys'un Galatasaray karşısındaki piyasa değeri de dikkat çekti. İsviçre temsilcisi 63.20 milyon euroluk değere sahip. Meschack Elia 7.5 milyon euro ile ilk sırada yer alıyor.

Mauro Icardi iki maçta da gol atmayı başaramadı Galatasaray ise 209.3 milyon euro ile ile rakibinin 3 katı daha fazla değere sahip. Barış Alper Yılmaz şu an 20 milyon euroluk değeriyle sarı kırmızılıların en pahalı futbolcusu olarak değerlendiriliyor.