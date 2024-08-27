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Cimbom buraya kadar! Galatasaray Young Boys'a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında mücadele etmek isteyen Galatasaray, play-off turu rövanş mücadelesinde Young Boys ile karşılaştı. Müsabakada rakibine gol atmayı başaramayan Aslan sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Cimbom yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. İşte Galatasaray - Young Boys maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 20:46 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 00:04
Cimbom buraya kadar! Galatasaray Young Boys’a 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendi

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası play-off turunda sona erdi. Cimbom, 3-2 yenildiği mücadelenin ardından rövanşta bu kez çift forvetle çıkmasına rağmen gol çizgisini geçemedi. Her geçen an daha da direnç kazanan İsviçre ekibine 1-0 yenilerek elenmekten kurtulamadı. İşte Galatasaray - Young Boys maçında yaşananlar...

Mauro IcardiMauro Icardi

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı.

18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

OKAN BURUK'TAN ÇİFT FORVET KARARI

İsviçre'de oynanan ilk maçtan 3-2'lik yenilgi ile ayrılan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, rövanşa çift forvetle çıktı. İlk karşılaşmada Batshuayi'yi yedek bekleten deneyimli çalıştırıcı bu kez Belçikalı forveti Mauro Icardi'nin yanında görevlendirerek gol aramayı planladı.

Abdülkerim Bardakcı cezası nedneiyle Young Boys maçında görev yapamıyorAbdülkerim Bardakcı cezası nedneiyle Young Boys maçında görev yapamıyor

OKAN BURUK VE TRİBÜNDE

Aslan'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek adına verdiği mücadelede Teknik Direktör Okan Buruk ilk maçta olduğu gibi yine kulübedeki yerini alamadı. Müsabakayı tribünden takip etti.

Barış Alper YılmazBarış Alper Yılmaz

BARIŞ SAĞ BEKE

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon beklerde görev verdiği ve iyi performans sergileyen hücum oyuncusu Barış Alper, Young Boys maçının ilk 11'inde sağ bek olarak yer aldı.

Galatasaray Young Boys maçında Filistin'e destek verdiGalatasaray Young Boys maçında Filistin'e destek verdi

TRİBÜNLERDEN FİLSTİN'E DESTEK

Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi. RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.

Mertens kulübede maça başladıMertens kulübede maça başladı

MERTENS YEDEKTE

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un çift forvetle başlaması Dries Mertens'in yedek kulübesinde maça başlamasını sağladı. Belçikalı forvet karşılaşmada hocasından görev bekledi. Yıldız 10 numara 75'inci dakikada vatandaşı Batshuayi'nin yerine oyuna girdi.

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