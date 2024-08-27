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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası play-off turunda sona erdi. Cimbom, 3-2 yenildiği mücadelenin ardından rövanşta bu kez çift forvetle çıkmasına rağmen gol çizgisini geçemedi. Her geçen an daha da direnç kazanan İsviçre ekibine 1-0 yenilerek elenmekten kurtulamadı. İşte Galatasaray - Young Boys maçında yaşananlar...

Mauro Icardi MAÇTAN DAKİKALAR 8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti. 11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı. 18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi. 31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı. 35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.