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Fenerbahçe'den Süper Lig'in yıldızı için takas teklifi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler Fredi Kadıoğlu'nun Brighton'a resmi imzayı atmasını beklerken, gelecek rakamla birlikte eksik bölgelerini tamamlamak istiyor. Kanarya, Süper Lig'in yıldızı içinse takas teklifi sundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 15:55 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 16:29
Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

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Sezona şampiyonluk umuduyla başlayan Fenerbahçe, 10 yılı aşan hasretini sezon sonunda noktalamayı amaçlıyor.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

Bu doğrultuda takımın başına Jose Mourinho'yu getiren sarı lacivertliler, ligde çıktığı ilk 3 karşılaşmada 7 puan topladı.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

FERDİ'NİN İMZASI BEKLENİYOR

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, son olarak En Nesyri takviyesini yaptı. Sarı lacivertliler yıldız golcü için kulübü Sevilla'ya 20 milyon euro ödedi.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

Bu transferin ardından limit problemi nedeniyle duraklamaya geçen Kanarya, Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

Milli yıldızından 30 milyon euroluk gelir elde etmek amacında olan sarı lacivertlilerin, Ferdi'nin yerini kiminle dolduracağı da belli oldu.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

TAKAS TEKLİFİ

Kanarya, Kasımpaşa'nın 18'lik yeteneği Yasin Özcan'a kancayı taktı. Sarı lacivertliler bu transfer için İstanbul ekibine Serdar Aziz ve Emre Mor'u önerecek.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

Yasin, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Kasımpaşa formasıyla 63 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

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Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!
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