Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!

Bu transferin ardından limit problemi nedeniyle duraklamaya geçen Kanarya, Ferdi Kadıoğlu için Brighton ile anlaşmaya vardı.

Milli yıldızından 30 milyon euroluk gelir elde etmek amacında olan sarı lacivertlilerin, Ferdi'nin yerini kiminle dolduracağı da belli oldu.

TAKAS TEKLİFİ Kanarya, Kasımpaşa'nın 18'lik yeteneği Yasin Özcan'a kancayı taktı. Sarı lacivertliler bu transfer için İstanbul ekibine Serdar Aziz ve Emre Mor'u önerecek.

Yasin, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Kasımpaşa formasıyla 63 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 asist yaptı.