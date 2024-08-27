Mesut Özil Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii’ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis

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Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ve ülkemizde de Fenerbahçe ile Başakşehir'de top koşturan Mesut Özil, 22 Mart 2023 tarihinde nükseden sakatlıkları nedeniyle futbolu bıraktığını duyurmuştu. Birçok kupa kazanan başarılı futbolcu, yeşil sahalardaki misyonunu tamamlasa da sosyal medyanın gündeminden hiç düşmedi.