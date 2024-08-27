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Mesut Özil Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis

Ülkemizde son olarak Başakşehir forması giydikten sonra futbol kariyerine nokta koyan Mesut Özil, sosyal medyadaki paylaşımları ile gündemden düşmüyordu. Antrenmanları ve yeni görünüme kavuştuğu vücuduyla tam not alan eski futbolcu bu kez Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi. Takipçileri Özil'e; "Adamsın reis" mesajları gönderdi.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 18:00 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 18:24
Mesut Özil Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii’ni temizlerken görüntülendi sosyal medya yıkıldı: Adamsın reis

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Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ve ülkemizde de Fenerbahçe ile Başakşehir'de top koşturan Mesut Özil, 22 Mart 2023 tarihinde nükseden sakatlıkları nedeniyle futbolu bıraktığını duyurmuştu. Birçok kupa kazanan başarılı futbolcu, yeşil sahalardaki misyonunu tamamlasa da sosyal medyanın gündeminden hiç düşmedi.

Mesut Özil Türkiye kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştıMesut Özil Türkiye kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştı

Antrenmanları ve kendisine bakmasıyla sürekli olarak adından söz ettiren eski yıldız, yeni görünümüyle de herkesi şaşırtmayı başardı. Ancak bu kez çok daha farklı bir görüntü ile karşımıza çıktı.

Mesut Özil, Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'yi temizlerken görüntülendiMesut Özil, Üsküdar’daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'yi temizlerken görüntülendi

Mesut Özil, Üsküdar'daki Şemsi Ahmet Paşa Camii'nde temizlik yaparken görüntülendi. Özil'e Instagram ve X'te mesaj yağdı. Birçok kullanıcı; "Adamsın reis, "Onca varlığın, bolluğun, ünün, şöhretin içinde cami halısı süpürüyor. Bir kez daha adamlığını kanıtladın Mesut Özil", "Mesut Özil… Çok başka adamsın. Futbolun kadar kalbin de temiz" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den örnek davranış: Cami temizlerken görüntülendi!

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