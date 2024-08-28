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Salih Özcan Wolfsburg'a kiralandı

Futbol hayatını Borussia Dortmund'da sürdüren Salih Özcan, Wolfsburg'a kiralandı. Sarı siyahlı ekip, yeşil beyazlılardan gelen teklifi kabul ettiğini duyurarak milli futbolcuya başarılar diledi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 20:27 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 20:27
Salih Özcan Wolfsburg’a kiralandı

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Milli takımımızın önemli oyuncularından Salih Özcan, forma giydiği Borussia Dortmund'dan Wolfsburg'a kiralandı. Deneyimli futbolcu bu sezon yeşlil beyazlı formayı giyecek.

Salih Özcan Wolfsburg ofrmasını giydiSalih Özcan Wolfsburg ofrmasını giydi

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Salih Özcan için, "Kadromuzdaki yeni rekabet ortamı, ona bu sezon istediği oynama süresini veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle Salih'i bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralamayı kabul ettik. Kendisine bu yıl şans diliyorum." dedi.

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