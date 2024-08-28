Salih Özcan Wolfsburg’a kiralandı

Milli takımımızın önemli oyuncularından Salih Özcan, forma giydiği Borussia Dortmund'dan Wolfsburg'a kiralandı. Deneyimli futbolcu bu sezon yeşlil beyazlı formayı giyecek.
Milli takımımızın önemli oyuncularından Salih Özcan, forma giydiği Borussia Dortmund'dan Wolfsburg'a kiralandı. Deneyimli futbolcu bu sezon yeşlil beyazlı formayı giyecek.
Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Salih Özcan için, "Kadromuzdaki yeni rekabet ortamı, ona bu sezon istediği oynama süresini veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle Salih'i bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralamayı kabul ettik. Kendisine bu yıl şans diliyorum." dedi.