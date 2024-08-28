Salih Özcan Wolfsburg’a kiralandı

Salih Özcan Wolfsburg ofrmasını giydi

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl, Salih Özcan için, "Kadromuzdaki yeni rekabet ortamı, ona bu sezon istediği oynama süresini veremeyeceğimiz anlamına geliyor. Bu nedenle Salih'i bir sezonluğuna Wolfsburg'a kiralamayı kabul ettik. Kendisine bu yıl şans diliyorum." dedi.