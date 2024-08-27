Fenerbahçe’ye Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligde son olarak Rizespor ile karşılaşan sarı lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligde son olarak Rizespor ile karşılaşan sarı lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Kanarya, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
FRED ŞOV YAPTI
Fenerbahçe'de Lugano ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred, yaklaşık bir ay sonra sahalara döndü.
Göztepe karşısında da kadroda olan ancak forma giymeyen Fred, Rizespor karşısında tam hazır bir şekilde sahadaki yerini aldı.
Takım oyununa büyük katkı sağlayan Sambacı yıldız, attığı 3 gol ile kendisi için de tarihi bir geceyi geride bıraktı.
GÖZLER TRANSFERDE
Fenerbahçe'de Rizespor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Ferdi Kadıoğlu'yu Brihgton'a satan Kanarya, buradan gelecek parayla sol bek, stoper ve orta saha transferlerini bitirecek.
Fenerbahçe'de sol bek transferi için düşünülen isim Hollanda Milli Takımı'ndan. Sarı lacivertliler, Ajax'ta forma giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı.
Transfer yapmak için oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda olan Ajax'ın da Hollandalı sol beki satmaya sıcak baktığı ifade edildi.