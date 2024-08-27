Fenerbahçe’ye Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Göztepe karşısında da kadroda olan ancak forma giymeyen Fred, Rizespor karşısında tam hazır bir şekilde sahadaki yerini aldı.

Takım oyununa büyük katkı sağlayan Sambacı yıldız, attığı 3 gol ile kendisi için de tarihi bir geceyi geride bıraktı.

GÖZLER TRANSFERDE Fenerbahçe'de Rizespor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Ferdi Kadıoğlu'yu Brihgton'a satan Kanarya, buradan gelecek parayla sol bek, stoper ve orta saha transferlerini bitirecek.

Fenerbahçe'de sol bek transferi için düşünülen isim Hollanda Milli Takımı'ndan. Sarı lacivertliler, Ajax'ta forma giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı.

Transfer yapmak için oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda olan Ajax'ın da Hollandalı sol beki satmaya sıcak baktığı ifade edildi.