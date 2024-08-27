SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Fenerbahçe'de Rizespor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Ferdi Kadıoğlu'yu Brihgton'a satan Kanarya, buradan gelecek parayla sol bek, stoper ve orta saha transferlerini bitirecek. Sarı lacivertliler, birçok yıldızı gündemine alırken Hollandalı milli oyuncu için teklif yapma kararı aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 09:39 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 09:39
Fenerbahçe’ye Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligde son olarak Rizespor ile karşılaşan sarı lacivertliler sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Bu sonucun ardından 7 puana ulaşan Kanarya, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

FRED ŞOV YAPTI

Fenerbahçe'de Lugano ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred, yaklaşık bir ay sonra sahalara döndü.

Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Göztepe karşısında da kadroda olan ancak forma giymeyen Fred, Rizespor karşısında tam hazır bir şekilde sahadaki yerini aldı.

Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Takım oyununa büyük katkı sağlayan Sambacı yıldız, attığı 3 gol ile kendisi için de tarihi bir geceyi geride bıraktı.

Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

GÖZLER TRANSFERDE

Fenerbahçe'de Rizespor maçının ardından gözler yeniden transfere çevrildi. Ferdi Kadıoğlu'yu Brihgton'a satan Kanarya, buradan gelecek parayla sol bek, stoper ve orta saha transferlerini bitirecek.

Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Fenerbahçe'de sol bek transferi için düşünülen isim Hollanda Milli Takımı'ndan. Sarı lacivertliler, Ajax'ta forma giyen Owen Wijndal'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Transfer yapmak için oyuncu satışı gerçekleştirmek zorunda olan Ajax'ın da Hollandalı sol beki satmaya sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte adım adım firar rotası! Vatan haini Adil Öksüz böyle kaçmış! FETÖ’cü binbaşıdan akıl almaz savunma
Beşşar Esad’dan Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil sözleri! İşte Şam’la yeni dönemin yol haritası
Tasarruf finansman sektörü Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında büyüyor! Herkese iki anahtar
İkinci el araba satışlarında yeni dönem! Ticaret Bakanlığı açıkladı: Artık zorunlu! 45 gün içinde teslimat, yüzde 10’luk kapora...
Fenerbahçe’ye Hollandalı yıldız! Transferde sürpriz karar
Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimur’un kötü şartlar altında kaldığını söylemişti: Cezaevi yönetimi o iddiaları yalanladı!
Memura en az 43 bin TL: Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak? Tahminler neler?
Savunmanın yeni kalesi Ay yıldız Karargâhı! Pentagon’dan daha büyük olacak! Sona yaklaşılıyor
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
HAVA DURUMU I Meteoroloji, Valilik ve AFAD’dan sağanak yağış uyarısı! İstanbul da listede: 6 gün sürecek
CHP’li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy’deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı Basit Onarım Belgesi üzerinden yapılmış
İKİNCİ MAAŞ İMKANI I Çalışanlara çifte emeklilik: Tamamlayıcı sistem nasıl uygulanacak? Ne zaman hayata geçecek?
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
SON DAKİKA