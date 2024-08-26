Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Rayyan Baniya’nın, Palermo FC’ye kiralandı





Palermo, satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Baniya için 450 bin Euro kiralama bedeli öderken opsiyonun da 3 milyon 200 bin Euro olduğu duyuruldu.

Trabzonspor'dan anlaşma şartlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3.200.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200.000.-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %5'ini ödeyecektir."