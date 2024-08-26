Trabzonspor ayrılığı resmen duyurdu! Rayyan Baniya’nın, Palermo FC’ye kiralandı

Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın ayrılığını resmen duyurdu. Bordo-mavili ekip Rayyan Baniya'nın satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Palermo'ya kiralandığını açıkladı.
Trabzonspor, Rayyan Baniya'nın ayrılığını resmen duyurdu. Bordo-mavili ekip Rayyan Baniya'nın satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibi Palermo'ya kiralandığını açıkladı.
Palermo, satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Baniya için 450 bin Euro kiralama bedeli öderken opsiyonun da 3 milyon 200 bin Euro olduğu duyuruldu.
Trabzonspor'dan anlaşma şartlarına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Palermo FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450.000.-EUR ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Palermo FC, Kulübümüze, 3.200.000.-EUR tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Palermo FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 200.000.-EUR ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %5'ini ödeyecektir."
BANİYA KİMDİR?
İtalya'da Modena'nın altyapısında yetişen Rayyan Baniya, sonrasında Mantova, Renate ve Hellas Verona formaları giymişti. 2021'de Fatih Karagümrük'e transfer olan İtalyan asıllı stoper, 2023'ün yaz transfer döneminde de Trabzonspor kadrosuna katılmıştı.