Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk özlemini gidermeyi hayal ettiği bir sezona başlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho oturtulmuştu. Sezonun başlamasıyla birlikte zaman zaman umut veren Kanarya, bazı özellikleriyle de eksikleri olduğunu gösterdi. Mevcutta orta saha için bir arayış varken sol bek de eklendi. Ferdi'nin gidişi sonrası önemli bir oyuncu alınmak isteniyor. Listeye Güney Amerika'dan bir isim dahil edildi. İşte detaylar...
Miguel Crespo
Fenerbahçe bu sezon kadrosuna Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ı kattı. Kadrodan ayrılanlar ise Umut Nayir, Michy Batshuayi ve Miguel Crespo oldu.
Ferdi Kadıoğlu
Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle sol bek konusunda Ferdi'nin gitmesi nedeniyle bu bölgede hata yapılmak istenmiyor. Elde edilen bonservisin de en iyi şekilde değerlendirilmesi planlanıyor.