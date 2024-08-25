Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk özlemini gidermeyi hayal ettiği bir sezona başlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho oturtulmuştu. Sezonun başlamasıyla birlikte zaman zaman umut veren Kanarya, bazı özellikleriyle de eksikleri olduğunu gösterdi. Mevcutta orta saha için bir arayış varken sol bek de eklendi. Ferdi'nin gidişi sonrası önemli bir oyuncu alınmak isteniyor. Listeye Güney Amerika'dan bir isim dahil edildi. İşte detaylar...