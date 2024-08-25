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Fenerbahçe'ye Güney Amerika'dan sol bek! Jose Mourinho transfer listesine ekledi

Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi vermek ve Avrupa'da iyi işler yapmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler son olarak Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a gitmesi sonrası sol bek arayışlarına hız verdi. Listeye Güney Amerika'dan bir yıldız daha eklendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 20:34 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 20:34
Fenerbahçe’ye Güney Amerika’dan sol bek! Jose Mourinho transfer listesine ekledi

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk özlemini gidermeyi hayal ettiği bir sezona başlayan Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho oturtulmuştu. Sezonun başlamasıyla birlikte zaman zaman umut veren Kanarya, bazı özellikleriyle de eksikleri olduğunu gösterdi. Mevcutta orta saha için bir arayış varken sol bek de eklendi. Ferdi'nin gidişi sonrası önemli bir oyuncu alınmak isteniyor. Listeye Güney Amerika'dan bir isim dahil edildi. İşte detaylar...

Miguel CrespoMiguel Crespo

Fenerbahçe bu sezon kadrosuna Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan'ı kattı. Kadrodan ayrılanlar ise Umut Nayir, Michy Batshuayi ve Miguel Crespo oldu.

Ferdi KadıoğluFerdi Kadıoğlu

Sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle sol bek konusunda Ferdi'nin gitmesi nedeniyle bu bölgede hata yapılmak istenmiyor. Elde edilen bonservisin de en iyi şekilde değerlendirilmesi planlanıyor.

Jose MourinhoJose Mourinho

Teknik Direktör Jose Mourinho da en iyi ismi bulabilmek adına listesini hazırladı ve yönetime iletti. Ekonominin de öncelikli olduğu operasyonda artık saylı günler kaldı. UEFA'ya listesini vermeye hazırlanan Kanarya, yıldız bir futbolcuya imza attıracak.

Guilherme AranaGuilherme Arana

ARANA DA LİSTEDE

Ben Chilwell'i raporuna ekleyen Portekizli çalıştırıcının gündemine yeni bir isim daha girdi. Bu kez adres Güney Amerika oldu. Adı daha önce de Sevilla'da oynadığı dönemde transfer listesine eklenen Guilherme Arana, yine Kanarya'nın radarına girdi.

Guilherme AranaGuilherme Arana

27 yaşındaki sol bek için kulübü Atletico Mineiro ile görüşmeler başladı. Kanarya ısrarlı bir şekilde yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak sol bek sorununu çözmek istiyor.

Guilherme AranaGuilherme Arana

Geçen sezon 35 maça çıkan Arana, söz konusu mücadelelerde 4 kez fileleri sarsıp 8 de asist yapmayı başardı.

Guilherme AranaGuilherme Arana

Arana'nın kariyerinde Sevilla, Atalanta ve Corintihans gibi önemli takımlar bulunurken kulübüyle de sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

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