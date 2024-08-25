Alexandru Cicaldau Kadroda düşünülmeyen bazı futbolcuların durumu ise bel büküyor. Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau ve Leo Dubois'in aldıkları yüksek maaşın yanı sıra transferlerine yönelik net bir gelişme yaşanmaması kontenjan ve limit açısından zorluyor.

Okan Buruk Teknik Direktör Okan Buruk, geçen sezon zaman zaman sorun yaşadığı orta saha mevkisi için bu kez işi sıkı tutmak amacında. Daha önce Gabriel Sara'yı alan deneyimli çalıştırıcı, Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılması halinde flaş bir ismi almayı hedefliyor.

Jakub Piotrowski PIOTROWSKI BOMBASI! Oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu arayan Galatasaray'ın listesine giren son isim Ludogorets forması giyen Jakub Piotrowski oldu. Bulgar ekibindeki performansıyla adından söz ettiren 26 yaşındaki oyuncu için ilk girişim gerçekleştirildi.

Jakub Piotrowski Durumu sorulan ve fiyatı araştırılan yıldız futbolcu, 2022'de Düsseldorf'tan 1.5 milyon euroya transfer edilmişti. Yeşil beyazlı ekiple çıktığı 107 karşılaşmada 20 gol atıp 17 de asist üretti. Hem ön libero hem merkez orta saha hem de 10 numarada oynayabiliyor.

Jakub Piotrowski Piotrowski'nin kariyerinde 1 Belçika ligi, 1 Belçika Kupaıs, 2 Bulgaristan ligi, 2 Bulgaristan Kupası ve 2 Bulgaristan Süper Kupası bulunuyor. Polonyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.