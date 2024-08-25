Yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşarak mayıs ayında göğsüne 25. yıldızın getirdiği beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden önemli isimlerle temas halinde olan Cimbom, özellikle orta sahasını güçlendirme konusunda ciddi bir adım atmak amacında. Ancak bir engel var. Listeye ise yıldız futbolcu eklendi ve ilk temas kuruldu. İşte detaylar...
Michy Batshuayi ve Mauro Icardi
Galatasaray UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 27 Ağustos Salı günü Young Boys ile 3-2'nin rövanşında karşılaşacak. Deplasmanda attıığı 2 golün avantajını kullanmak isteyen Kanarya, 90 dakikada işi bitirmek için 2 farklı kazanmak zorunda.
Michy Batshuayi
Cimbom eğer elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. İki ihtimalde de kadrosunu UEFA'ya bildirecek. Bu kapsamda transfer için eylül başına kadar zaman bulunuyor.