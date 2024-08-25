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Galatasaray'dan heyecanlandıran transfer! Orta sahaya yıldız isim gelecek

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu da şampiyon tamamlayarak beşinci yıldızı takmak isteyen Galatasaray, transfer konusundaki temaslarına hız verdi. Cimbom, Avrupa listesini verebilmek için geçerli olan eylül ayına kadar imzaları attırmak amacında. Orta sahada Sergio Oliveira'nın ayrılması halinde kadroya çok önemli bir isim daha eklenecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 22:01 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 22:01
Galatasaray’dan heyecanlandıran transfer! Orta sahaya yıldız isim gelecek

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Yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşarak mayıs ayında göğsüne 25. yıldızın getirdiği beşinci yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Birbirinden önemli isimlerle temas halinde olan Cimbom, özellikle orta sahasını güçlendirme konusunda ciddi bir adım atmak amacında. Ancak bir engel var. Listeye ise yıldız futbolcu eklendi ve ilk temas kuruldu. İşte detaylar...

Michy Batshuayi ve Mauro IcardiMichy Batshuayi ve Mauro Icardi

Galatasaray UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 27 Ağustos Salı günü Young Boys ile 3-2'nin rövanşında karşılaşacak. Deplasmanda attıığı 2 golün avantajını kullanmak isteyen Kanarya, 90 dakikada işi bitirmek için 2 farklı kazanmak zorunda.

Michy BatshuayiMichy Batshuayi

Cimbom eğer elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. İki ihtimalde de kadrosunu UEFA'ya bildirecek. Bu kapsamda transfer için eylül başına kadar zaman bulunuyor.

Alexandru CicaldauAlexandru Cicaldau

Kadroda düşünülmeyen bazı futbolcuların durumu ise bel büküyor. Wilfried Zaha, Sergio Oliveira, Alexandru Cicaldau ve Leo Dubois'in aldıkları yüksek maaşın yanı sıra transferlerine yönelik net bir gelişme yaşanmaması kontenjan ve limit açısından zorluyor.

Okan BurukOkan Buruk

Teknik Direktör Okan Buruk, geçen sezon zaman zaman sorun yaşadığı orta saha mevkisi için bu kez işi sıkı tutmak amacında. Daha önce Gabriel Sara'yı alan deneyimli çalıştırıcı, Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılması halinde flaş bir ismi almayı hedefliyor.

Jakub PiotrowskiJakub Piotrowski

PIOTROWSKI BOMBASI!

Oyunun iki yönünü de oynayabilen bir futbolcu arayan Galatasaray'ın listesine giren son isim Ludogorets forması giyen Jakub Piotrowski oldu. Bulgar ekibindeki performansıyla adından söz ettiren 26 yaşındaki oyuncu için ilk girişim gerçekleştirildi.

Jakub PiotrowskiJakub Piotrowski

Durumu sorulan ve fiyatı araştırılan yıldız futbolcu, 2022'de Düsseldorf'tan 1.5 milyon euroya transfer edilmişti. Yeşil beyazlı ekiple çıktığı 107 karşılaşmada 20 gol atıp 17 de asist üretti. Hem ön libero hem merkez orta saha hem de 10 numarada oynayabiliyor.

Jakub PiotrowskiJakub Piotrowski

Piotrowski'nin kariyerinde 1 Belçika ligi, 1 Belçika Kupaıs, 2 Bulgaristan ligi, 2 Bulgaristan Kupası ve 2 Bulgaristan Süper Kupası bulunuyor. Polonyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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