PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın unutulmaz eski yıldızıydı! Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktı

Beşiktaş'ın unutulmaz yıldızları arasında yer alan Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Özyakup'un sosyal medya hesabından paylaştığı veda yazısı ise duygulandırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 21:21 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 21:21
Beşiktaş’ın unutulmaz eski yıldızıydı! Oğuzhan Özyakup 31 yaşında futbolu bıraktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, futbolu bıraktığını duyurdu. Oğuzhan Özyakup açıklamasında, "Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.



"VEDA EDECEĞİMİ BİLİYORDUM"

A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oğuzhan Özyakup, 31 yaşında futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Özyakup, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Kendimi bildim bileli futbolu çok mutlu ve keyif alarak oynadım. Futbol hiçbir zaman sadece futbol olmadı benim için. Hayatım oldu, her zaman da hayatımın bir parçası olacak. Çok şanslıyım ki; hep hedefi ve hayalleri olan takımlarda oynama şansı yakaladım. Şampiyonluklar ve kupalar kadar özel ve hiçbir zaman unutmayacağım maçlar oynadım. Geriye bakıp düşündüğümde çoğu futbolcuya nasip olmayacak anlara ve anılara sahibim. Ancak son 2 sezonda zor ve heyecanlı maçlar oynasam da artık oynadığım futbol tarzından mutlu olmadığımı ve istediğim noktanın uzağında olduğumu fark ettim. Son birkaç aydır da bu kararı almak için çok düşündüm. Futbol oynamak benim için "para kazandığım bir iş" olmadı hiçbir zaman. Bu yüzden futbolu keyif aldığım sürece oynayacağımı ve kendi futbol felsefemle oynayamadığım an veda edeceğimi biliyordum" ifadelerinde bulundu.



"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu kararı almanın kolay olmadığını dile getiren Özyakup, "Bu yaz Süper Lig'den teklif yapan tüm takımlara ilgileri için çok teşekkür ederim. Ama ben kendimi her zaman Beşiktaşlı Oğuzhan olarak hissettiğim ve her zaman da öyle anılmak istediğim için başka bir kulüpte oynamam mümkün değildi. Birkaç aydır futbol kariyerim açısından bu kararı almak için çok düşündüm ve benim için kolay olmadı. Ancak futbola verdiğim sonsuz sevgi ve değere karşılık yeterli hedefler olmadığı için profesyonel futbol kariyerimi sonlandırma kararı aldım. Kariyerimde emeği olan herkese çok teşekkür ederim" diyerek sözlerini noktaladı.



310 MAÇA ÇIKTI

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş forması altında toplamda 310 maça çıktı. Özyakup, bu maçlarda 35 gol ve 62 asistlik performans sergiledi. Öte yandan eski milli futbolcu; 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy’deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı Basit Onarım Belgesi üzerinden yapılmış
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Tahribat yapıldı | Vaniköy’deki kaçak villa skandalında tutanaklar ortaya çıktı: Her detayı ayrı rezillik
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği... | Macron ilk kez konuştu
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi
Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Davamız Hakk’a yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’na
SON DAKİKA