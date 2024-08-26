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Okan Buruk'tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele eden Galatasaray, play-off turu rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak. İlk maçtan 3-2 mağlup olarak ayrılan sarı kırmızılılarda hedef; kazanarak adını geçtiğimiz sezon olduğu gibi gruplara yazdırmak. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ilk 11'ini belirlerken taktik değişikliğe gitme kararı aldı. İşte detaylar ve Galatasaray'ın Young Boys karşısındaki muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 15:24 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 15:24
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında salı günü İsviçre'nin Young Boys takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka, TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu. İki takım arasında İsviçre'de yapılan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek için 2 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

Müsabaka 1 farklı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona ererse uzatmalara geçilecek. Beraberlikte ve konuk takım galibiyetinde ise turu geçen taraf Young Boys olacak. Elenen takım yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Hollanda'dan Rob Dieperink ile yardımcısı Erwin Blank görev alacak.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

GALATASARAY 4 RESMİ MAÇ OYNADI

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys maçı öncesinde 4 resmi maça çıktı. Sezonu Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle açan Galatasaray, Süper Lig'de de sırasıyla Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Young Boys'a karşı play-off turunun ilk maçını 3-2 kaybetti. Galatasaray, sezon öncesinde yaptığı 5 hazırlık maçında ise 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

OKAN BURUK YİNE CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakalarında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Young Boys ile yapılan ilk maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik adam, salı günü de yedek kulübesinde olamayacak.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

ABDÜLKERİM BARDAKCI YOK

Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı salı günkü müsabakada forma giyemeyecek. İlk Young Boys müsabakasında kırmızı kart gören Abdülkerim, rövanş karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

Sarı-kırmızılılarda cezası nedeniyle ilk maçta görev yapamayan Kaan Ayhan, salı günkü müsabakada süre alabilecek. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

MERTENS KULÜBEYE BATSHUAYI 11'E

Young Boys maçına çift forvetle çıkması beklenen tecrübeli çalıştırıcı, Dries Mertens'i yedeğe çekerek Michy Batshuayi'ye ilk 11'de yer verecek.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

Galatasaray'ın Young Boys karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

Muslera, Jelert, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Batshuayi, Icardi.

Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i

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