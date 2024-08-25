Bu sezon transferleri ile göz kamaştıran Beşiktaş'ta bir takviye daha gerçekleşiyor. Siyah beyazlılar uzun süredir listesinde bulunan ve bir ara İstanbul'a da getirdiği Felix Uduokhai için kulübü Augsburg ile anlaşamaya vardı. Yıldız futbolcu da görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak için bu akşam 22.05 sıralarında kendisini taşıyan özel uçakla şehre indi.