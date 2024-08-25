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Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Felix Uduokhai İstanbul'a geldi

Trendyol Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş, bir transferini daha bitirdi. Siyah beyazlılar, Augsburg'da forma giyen Nijerya asıllı Alman futbolcu Felix Ududokhai'yi İstanbul'a getirdi.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 16:40 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 23:15
Beşiktaş transferde bombayı patlattı: Felix Uduokhai İstanbul’a geldi

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Bu sezon transferleri ile göz kamaştıran Beşiktaş'ta bir takviye daha gerçekleşiyor. Siyah beyazlılar uzun süredir listesinde bulunan ve bir ara İstanbul'a da getirdiği Felix Uduokhai için kulübü Augsburg ile anlaşamaya vardı. Yıldız futbolcu da görüşmeleri tamamlamak ve sözleşme imzalamak için bu akşam 22.05 sıralarında kendisini taşıyan özel uçakla şehre indi.

Gabriel PaulistaGabriel Paulista

Yaz transfer operasyonunda ilk hamlesini stopere yapan Beşiktaş, Atletico Madrid ile yollarını ayıran Gabriel Paulist'yı renkleirne bağlamıştı. Brezilyalı stoperden sonra ise Emirhan Topçu Çaykur Rizespor'dan sol stoper olarak getirildi.

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Omar ColleyOmar Colley

COLLEY YOLCU

Kartal'ın elinde bulunan stoperlerden Omar Colley'in kısa süre içerisinde takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Ancak Daniel Amartey için aynı durumdan bahsetmek mümkün değil. Ganalı futbolcuyla şu ana kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Taliplerine ret yanıtı vermesi de sürecin önünü tıkadı.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

TRANSFERİ MECBUR KILDI

Antalyaspor ve Lugano karşısında 5 gol yiyen Beşiktaş'ta savunma adeta alarm verince takviye kaçınılmaz oldu. Bunun için de bir süredir gündemde olan Felix Uduokhai ile görüşmelere hız verildi.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

Kulübüyle yapılan görüşmelerdeki pürüzler giderildi ve anlaşma sağlanarak el sıkışıldı. Yıldız futbolcu için uçuş programı hazırlandı ve kendisi bu akşam İstanbul'a geldi.

Felix UduokhaiFelix Uduokhai

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş, yeni stoperi Felix Uduokhai için kulübü FC Augsburg'a 5.3 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak. Avrupa maçında oynayamayacak deneyimli stoper, lisansı çıkartıldığı takdirde lig karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Tur geçilmesi halinde de Avrupa Ligi'ne kaydedilebilecek.

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