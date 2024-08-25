Felix Uduokhai
TRANSFERİ MECBUR KILDI
Antalyaspor ve Lugano karşısında 5 gol yiyen Beşiktaş'ta savunma adeta alarm verince takviye kaçınılmaz oldu. Bunun için de bir süredir gündemde olan Felix Uduokhai ile görüşmelere hız verildi.
Felix Uduokhai
Kulübüyle yapılan görüşmelerdeki pürüzler giderildi ve anlaşma sağlanarak el sıkışıldı. Yıldız futbolcu için uçuş programı hazırlandı ve kendisi bu akşam İstanbul'a geldi.
Felix Uduokhai
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Beşiktaş, yeni stoperi Felix Uduokhai için kulübü FC Augsburg'a 5.3 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödemesi yapacak. Avrupa maçında oynayamayacak deneyimli stoper, lisansı çıkartıldığı takdirde lig karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Tur geçilmesi halinde de Avrupa Ligi'ne kaydedilebilecek.