Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk edecek.
Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk edecek.
Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Cimbom, mücadeleden iki farklı üstünlükle ayrılması halinde Avrupa serüvenine Devler Ligi'nde devam edecek.
Aslan, sahadan beraberlik veya yenilgiyle ayrılması durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nden elenecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
TORREIRA GELİŞMESİ
İsviçre ekibini eleyerek yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isteyen Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Arjantin ekibi Boca Juniors'un uzun süredir peşinde olduğu Lucas Torreira için teklif yaptığı iddia ediliyordu. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Uruguaylı yıldızı transfer etmek istediği öne sürülmüştü.
YÖNETİCİLERDEN YALANLAMA GELDİ
Fotomaç'a konuşan sarı-kırmızılı yöneticiler, bu haberleri yalanlayarak Uruguaylı oyuncunun takımda kalacağını belirtti. Son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli payı olan 28 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.