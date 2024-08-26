Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk edecek.

Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Cimbom, mücadeleden iki farklı üstünlükle ayrılması halinde Avrupa serüvenine Devler Ligi'nde devam edecek.

Aslan, sahadan beraberlik veya yenilgiyle ayrılması durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nden elenecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.