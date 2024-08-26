SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Uruguaylı yıldızın 'hayalim' dediği Boca Juniors transfer için girişimlere başlarken, sarı kırmızılı yöneticilerden konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 16:20 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 16:20
Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk edecek.

Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. İlk maçı 3-2 kaybeden Cimbom, mücadeleden iki farklı üstünlükle ayrılması halinde Avrupa serüvenine Devler Ligi'nde devam edecek.

Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Aslan, sahadan beraberlik veya yenilgiyle ayrılması durumunda ise Şampiyonlar Ligi'nden elenecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

TORREIRA GELİŞMESİ

İsviçre ekibini eleyerek yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek isteyen Galatasaray'da Lucas Torreira ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Arjantin ekibi Boca Juniors'un uzun süredir peşinde olduğu Lucas Torreira için teklif yaptığı iddia ediliyordu. Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin ocak ayında Uruguaylı yıldızı transfer etmek istediği öne sürülmüştü.

Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

YÖNETİCİLERDEN YALANLAMA GELDİ

Fotomaç'a konuşan sarı-kırmızılı yöneticiler, bu haberleri yalanlayarak Uruguaylı oyuncunun takımda kalacağını belirtti. Son iki yılda kazanılan şampiyonluklarda önemli payı olan 28 yaşındaki oyuncunun 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

Lucas Torreira Galatasaray’dan ayrılacak mı? Açıklama geldi

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği...
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...
Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi
Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Davamız Hakk’a yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’na
FED’den faiz açıklaması geldi altın uçtu! Gram altın ne kadar? Altın yükselecek mi düşecek mi? İslam Memiş’ten flaş yıl sonu altın tahmini
Esad’dan Terörle mücadele Türkiye ile ortak çıkarımız sözleri! PKK’da Ankara ve Şam bizi ortadan kaldıracak korkusu
SON DAKİKA