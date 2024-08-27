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Jonjo Shelvey Eyüpspor'da!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. İstanbul ekibi geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor forması giyen Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 17:03 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 17:06
Jonjo Shelvey Eyüpspor’da!

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezonu Rizespor'da geçiren 32 yaşındaki yaşındaki orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey'i renklerine bağladı.

Yapılan açıklamada sözleşmenin 1+1 yıllık olduğu belirtildi.

Jonjo Shelvey, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.Jonjo Shelvey, kariyerine Süper Lig'de devam edecek.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

"Jonjo Shelvey daha önce Premier Lig'den de bildiğimiz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum."

Shelvey ise mutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize birlikte ulaşırız."

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