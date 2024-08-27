Şampiyonlar Ligi heyecanı zirveye çıkıyor! Galatasaray, play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu mücadelede olacak.

TRT 1 UYDU VE FREKANS AYARLAMA

Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4".