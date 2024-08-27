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GS - Young Boys canlı maç izle | Galatasaray Young maçı izle bedava, şifresiz, kesintisiz! TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk ediyor. İlk maçı 3-2'lik skorla kaybeden sarı kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için sahaya çıkacak.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 22:00 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 22:04
GS - Young Boys canlı maç izle | Galatasaray Young maçı izle bedava, şifresiz, kesintisiz! TRT 1 CANLI MAÇ İZLE

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Şampiyonlar Ligi heyecanı zirveye çıkıyor! Galatasaray, play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu mücadelede olacak.

TRT 1 UYDU VE FREKANS AYARLAMA

Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir. Frekans bilgileri" TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4".

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TRT 1 FREKANS AYARI SAMSUNG TV'LERDE NASIL YAPILIR?

Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.

'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 34. RANDEVU

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 33 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 75 gol atan Galatasaray, kalesinde 37 gol gördü.

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